Путин заявил о готовности поддержать предложение Трампа по Газе

Президент России Владимир Путин на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай» сообщил, что Москва готова поддержать инициативу президента США Дональда Трампа по урегулированию ситуации в Газе.

Он отметил, что для России важно, чтобы предложения американской стороны действительно способствовали достижению окончательной цели — созданию двух государств, Израиля и Палестины.

Путин призвал западные элиты сосредоточиться на внутренних проблемах

По словам главы государства, российская позиция всегда исходила из необходимости реализации принципа сосуществования двух государств, и если инициативы Трампа этому соответствуют, Россия готова их поддержать.

Клуб «Валдай» был создан в 2004 году и объединяет ведущих экспертов из разных стран в области политики, экономики и международных отношений, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Александр Демьянчук
