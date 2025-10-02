Путин заявил о готовности поддержать предложение Трампа по Газе
Президент России Владимир Путин на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай» сообщил, что Москва готова поддержать инициативу президента США Дональда Трампа по урегулированию ситуации в Газе.
Он отметил, что для России важно, чтобы предложения американской стороны действительно способствовали достижению окончательной цели — созданию двух государств, Израиля и Палестины.
По словам главы государства, российская позиция всегда исходила из необходимости реализации принципа сосуществования двух государств, и если инициативы Трампа этому соответствуют, Россия готова их поддержать.
Клуб «Валдай» был создан в 2004 году и объединяет ведущих экспертов из разных стран в области политики, экономики и международных отношений, передает «Радиоточка НСН».
