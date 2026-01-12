Рекордная касса и нехватка людей: Кинотеатры пожаловались на «скудный» новогодний репертуар
Новогодние праздники показали, что кино по-прежнему остается самым доступным и самым массовым видом досуга для россиян, но нужно больше «универсальных» фильмов, сказал НСН Роман Исаев.
Репертуар новогодних праздников надо усиливать картинами для более универсальной аудитории, чтобы в прокате были не только сказки, сказал НСН член совета Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Роман Исаев.
Кассовые сборы в российских кинотеатрах за 1-11 января превысили 10 миллиардов рублей. Самым прибыльным днем стало 2 января, когда кинозалы заработали свыше 1,4 миллиарда рублей. Более половины от сборов за новогодние каникулы — свыше восьми миллиардов рублей — принадлежит премьерам наступившего года. Исаев отметил, что россияне очень активно ходили в кинотеатры на праздниках.
«По показателю кассы эти праздники стали рекордными за всю историю. Однако по поводу посещаемости я бы поспорил, ведь в этом плане у нас ситуация не очень хорошая. Посещаемость в этой новогодней битве действительно оказалась лучше, чем в прошлом году, но мы наблюдаем продолжающийся зрительский отток из кинотеатров. Эти новогодние праздники были очень позитивными с точки зрения кинохождения, а три главные новинки собрали практически девять миллиардов рублей. «Чебурашка» подошел к отметке в пять миллиардов рублей, «Простоквашино» и «Буратино» преодолели рубеж в два миллиарда по итогу праздников. Результат, конечно, очень хороший, очень достойный», — сказал собеседник НСН.
Он назвал кино самым массовым видом досуга для россиян.
«Та динамика кинохождения, которую мы видели на праздниках, вселяет оптимизм и радость, дает ощущение того, что зритель хочет смотреть кино, даже если оно не на 100% соответствует его ожиданиям. Период новогодних праздников показал, что кино по-прежнему остается самым доступным и самым массовым видом досуга для россиян», — указал Исаев.
По его словам, в новогодние праздники было бы достаточно двух семейных фильмов.
«Одновременный прокат трех семейных фильмов размыл аудиторию, потому что не у всех есть возможность ходить на три или даже два фильма в течение новогодних праздников. Поэтому «Чебурашка» как безоговорочный лидер забрал более половины кассы. Три семейных релиза на новогодних праздниках совершенно не нужны, двух было бы вполне достаточно. Кроме того, репертуар новогодних праздников надо усиливать картинами для более универсальной аудитории. Сказки — это прекрасно, но есть зритель, который хочет смотреть другое кино. И, к сожалению, репертуарное предложение этих новогодних праздников для данной аудитории было крайне скудным. Кто-то пошел на «Елки», но они сработали существенно хуже, чем раньше в силу того, что фильм получился слабее предыдущих», — добавил Исаев.
Ранее Исаев заявил НСН, что цены на билеты в кино только сейчас достигли своего сбалансированного уровня.
