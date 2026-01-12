Он назвал кино самым массовым видом досуга для россиян.

«Та динамика кинохождения, которую мы видели на праздниках, вселяет оптимизм и радость, дает ощущение того, что зритель хочет смотреть кино, даже если оно не на 100% соответствует его ожиданиям. Период новогодних праздников показал, что кино по-прежнему остается самым доступным и самым массовым видом досуга для россиян», — указал Исаев.



По его словам, в новогодние праздники было бы достаточно двух семейных фильмов.

«Одновременный прокат трех семейных фильмов размыл аудиторию, потому что не у всех есть возможность ходить на три или даже два фильма в течение новогодних праздников. Поэтому «Чебурашка» как безоговорочный лидер забрал более половины кассы. Три семейных релиза на новогодних праздниках совершенно не нужны, двух было бы вполне достаточно. Кроме того, репертуар новогодних праздников надо усиливать картинами для более универсальной аудитории. Сказки — это прекрасно, но есть зритель, который хочет смотреть другое кино. И, к сожалению, репертуарное предложение этих новогодних праздников для данной аудитории было крайне скудным. Кто-то пошел на «Елки», но они сработали существенно хуже, чем раньше в силу того, что фильм получился слабее предыдущих», — добавил Исаев.

Ранее Исаев заявил НСН, что цены на билеты в кино только сейчас достигли своего сбалансированного уровня.

