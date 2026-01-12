Актер Никита Кологривый дебютирует в качестве певца
12 января 202612:30
Актер Никита Кологривый дебютирует как певец. Об этом артист рассказал на благотворительном вечере Фонда имени Петра Минеева.
«В скором времени и как певец всех порадую. Предполагаю исполнить хит дуэтом в прекрасной компании», - цитирует Кологривого ТАСС.
Актер пообещал, что останется «основным ньюсмейкером» страны и «пока жив - будет удивлять».
Ранее Никиту Кологривого номинировали на премию «Золотой орел» в категории «Лучшая мужская роль в кино».
