Актер Никита Кологривый дебютирует в качестве певца

Актер Никита Кологривый дебютирует как певец. Об этом артист рассказал на благотворительном вечере Фонда имени Петра Минеева.

«В скором времени и как певец всех порадую. Предполагаю исполнить хит дуэтом в прекрасной компании», - цитирует Кологривого ТАСС.

Актер пообещал, что останется «основным ньюсмейкером» страны и «пока жив - будет удивлять».

Ранее Никиту Кологривого номинировали на премию «Золотой орел» в категории «Лучшая мужская роль в кино».

