«Скушает» - и всё! В РФ назвали страшные последствия от признания Палестины

История с признанием Палестины сейчас будет активно проплачиваться, однако раззадорит Биньямина Нетаньяху, заявил НСН Сергей Балмасов.

Признания государственности Палестины не помогают ей, а, наоборот, провоцируют премьера Израиля полностью стереть государство с лица земли. Об этом НСН заявил эксперт Института Ближнего Востока Сергей Балмасов.

Премьер-министры Великобритании, Канады и Австралии признали государственность Палестины. Следом это сделала Португалия, также признания ожидаются от Андорры, Люксембурга, Мальты, Бельгии и Франции. В свою очередь палестинское движение ХАМАС уже напомнило о давнем желании создать независимое государство со столицей в Иерусалиме. Тем временем премьер Израиля Биньямин Нетаньяху обвинил признавших Палестину в поддержке терроризма и заявил, что такого государства не будет. Балмасов назвал последствия этих событий.

«Чем больше стран ее признают, тем больше шансов, что Нетаньяху ее «скушает», чтобы не было в будущем серьезных военных последствий для Израиля. Даю 90% против 10%, что Трамп не будет сейчас мешать Нетаньяху, тем более с учетом их отношений. Мы увидели, что Трамп на протяжении его нынешнего президентства всячески подыгрывает Нетаньяху, в том числе в его идее депортации палестинцев с их территории. Палестину сложно назвать государством, так как все мы знаем признаки государства. Здесь разные военные части находятся под контролем разных группировок, отсутствует независимость в финансах. Эту историю с признанием будут активно проплачивать. Ну, признают, и будет государство, которого нет. Так что это может лишь возбудить аппетит правых в Израиле окончательно ликвидировать территорию Палестины и присоединить их Западный берег. Если Палестина будет признана государством, любые ее действия будут сопряжены с нехорошими последствиями, в том числе дипломатического характера», - рассказал он.

При этом собеседник НСН подчеркнул, что у Израиля также есть козырь для тех, кто будет пытаться его убедить договориться с Палестиной.

«На самом деле 7 октября 2023 года сторонникам тех, кто считает, что с Палестиной можно договориться, был нанесен сильный удар, когда ХАМАС атаковал Израиль. Так что теперь правые всегда будут тыкать, мол, смотрите, вот что будут стоить ваши договоренности», - подытожил он.

7 октября 2023 года боевики радикального палестинского движения ХАМАС напали на мирных жителей в Израиле, в том числе на посетителей международного музыкального фестиваля. Десятки людей были убиты, десятки - похищены и взяты в заложники.

Ранее Нетаньяху заявил, что ответ на последнюю попытку навязать «государство террора» в центре израильской земли будет дан после его возвращения из США, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

