Признания государственности Палестины не помогают ей, а, наоборот, провоцируют премьера Израиля полностью стереть государство с лица земли. Об этом НСН заявил эксперт Института Ближнего Востока Сергей Балмасов.

Премьер-министры Великобритании, Канады и Австралии признали государственность Палестины. Следом это сделала Португалия, также признания ожидаются от Андорры, Люксембурга, Мальты, Бельгии и Франции. В свою очередь палестинское движение ХАМАС уже напомнило о давнем желании создать независимое государство со столицей в Иерусалиме. Тем временем премьер Израиля Биньямин Нетаньяху обвинил признавших Палестину в поддержке терроризма и заявил, что такого государства не будет. Балмасов назвал последствия этих событий.