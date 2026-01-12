Toyota зарегистрировала новый товарный знак в РФ

По данным ведомства, в октябре 2024 года компания подала заявку на регистрацию бренда Wigo. Решение о регистрации принято в январе.

Toyota хочет продавать под этим товарным знаком автомобили и электромобили, фургоны, фуры, внедорожники, вездеходы.

Концерн прекратил работу в России в 2022 году, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

