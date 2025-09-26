Президент США Дональд Трамп пока только изложил свой план по урегулированию ситуации в секторе Газа, но еще никому не понятно, как это работает, заявил НСН экс-посол Израиля в России и на Украине Цви Маген.

Президент США Дональд Трамп подробно изложил свой план урегулирования ситуации в секторе Газа на многосторонней встрече с лидерами восьми стран (Саудовской Аравии, Объединённых Арабских Эмиратов, Катара, Египта, Иордании, Турции, Индонезии и Пакистана). Этот план основан на предложенном экс-премьером Великобритании Тони Блэром проекте создания на территории Палестины Переходного органа по управлению и международной безопасности (GITA), который будет управляться советом, состоящим из 7–10 членов (включая представителя Палестины, высокопоставленного должностного лица ООН и влиятельное мусульманское представительство для обеспечения региональной легитимности).