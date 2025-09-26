Экс-посол Израиля: Трамп отдаст сектор Газа Тони Блэру
Пока еще непонятно, как будет работать план внешнего управления сектором Газа, придуманный британским премьером, поддержавшим войну в Ираке,признал в интервью НСН экс-посол Израиля Цви Маген.
Президент США Дональд Трамп пока только изложил свой план по урегулированию ситуации в секторе Газа, но еще никому не понятно, как это работает, заявил НСН экс-посол Израиля в России и на Украине Цви Маген.
Президент США Дональд Трамп подробно изложил свой план урегулирования ситуации в секторе Газа на многосторонней встрече с лидерами восьми стран (Саудовской Аравии, Объединённых Арабских Эмиратов, Катара, Египта, Иордании, Турции, Индонезии и Пакистана). Этот план основан на предложенном экс-премьером Великобритании Тони Блэром проекте создания на территории Палестины Переходного органа по управлению и международной безопасности (GITA), который будет управляться советом, состоящим из 7–10 членов (включая представителя Палестины, высокопоставленного должностного лица ООН и влиятельное мусульманское представительство для обеспечения региональной легитимности).
Цви Маген обратил внимание на то, что Трампу удалось убедить лидеров ближневосточных стран принять участие в реализации этого плана.
«Трамп пока только изложил свой план по урегулированию ситуации в секторе Газа, но еще никому не понятно, как это работает. Его план предусматривает привлечение арабских государств, которые должны будут оказать давление на тех или иных непослушных палестинцев. Другие подробности пока еще неизвестны. Трамп был в контакте с лидерами стран региона и получил от них подтверждение готовности принять участие в реализации этого плана и всего, что с этим связано», - отметил дипломат.
Экс-премьер Великобритании Тони Блэр, который в свое время поддержал войну в Ираке может сам возглавить администрацию переходного периода, которая будет управлять сектором Газа, сообщает журнал The Economist со ссылкой на источники. Цви Маген считает его кандидатуру вполне реальной.
«Экс-премьер Великобритании Тони Блэр вполне может возглавить администрацию переходного периода в секторе Газа. Он кандидат, реальный. Американцам удобно, что во главе исполнительного органа станет не гражданин США, а в данном случае британец. Глава Белого дома тем, самым покажет, что не намерен конфликтовать с Европой. В последнее время в отношениях Вашингтона с европейскими странами возникло серьезное напряжение. Я не исключаю, что Трамп согласится на Тони Блэра при условии, что тот будет координировать все свои действия с Соединенными Штатами», - добавил Маген.
Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пригрозил странам, которые признали Палестину, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
