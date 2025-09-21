Трамп потребовал немедленного возвращения США авиабазы Баграм в Афганистане

«ХОТЕЛКИ» ТРАМПА

21 сентября лидер США Дональд Трамп заявил, что ждет от властей Афганистана немедленной передачи авиабазы Баграм под контроль Вашингтона.

«Мы сейчас ведем переговоры с Афганистаном и хотим вернуть ее (базу – прим. НСН) немедленно», - заявил политик журналистам на мероприятии в Вирджинии.

При этом Трамп пригрозил отрицательными последствиями для Афганистана, если его правительство откажется передавать США базу Баграм.

«Если Афганистан не вернет авиабазу Баграм тем, кто ее построил — США, — то произойдут плохие вещи», - написал американский президент на своей странице в одной из соцсетей.