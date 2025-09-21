Трамп потребовал немедленного возвращения США авиабазы Баграм в Афганистане
До этого в МИД Афганистана подчеркнули невозможность военного присутствия США в республике.
Американский президент Дональд Трамп потребовал немедленно вернуть США авиабазу Баграм в Афганистане. О своем желании он говорит уже несколько дней, однако на этот раз он пригрозил плохими последствиями в случае отказа. При этом регионоведы считают, что возвращение США в Афганистан не поменяет ситуацию в стране, но может обострить обстановку в регионе и отношения Вашингтона и Кабула.
«ХОТЕЛКИ» ТРАМПА
21 сентября лидер США Дональд Трамп заявил, что ждет от властей Афганистана немедленной передачи авиабазы Баграм под контроль Вашингтона.
«Мы сейчас ведем переговоры с Афганистаном и хотим вернуть ее (базу – прим. НСН) немедленно», - заявил политик журналистам на мероприятии в Вирджинии.
При этом Трамп пригрозил отрицательными последствиями для Афганистана, если его правительство откажется передавать США базу Баграм.
«Если Афганистан не вернет авиабазу Баграм тем, кто ее построил — США, — то произойдут плохие вещи», - написал американский президент на своей странице в одной из соцсетей.
О «вспыхнувшем» желании вернуть Баграм Трамп объявил 18 сентября. Необходимость возвращения базы он объяснил тем, что страна в ней нуждается. Упомянув местоположение объекта, Трамп отметил, что он находится в часе езды от зон, где Китай разрабатывает ядерное оружие.
Позже политик сообщил, что Вашингтон ведет переговоры с Кабулом по поводу возвращения американских военных в Афганистан. Известно, что диалог, в котором американскую сторону представляет спецпосланник президента по делам заложников Адам Белер, находится на ранней стадии. Издание «The Wall Street Journal» писало, что США рассматривают базу как стратегическую точку для запуска контртеррористических операций в регионе.
Однако официальный представитель МИД Афганистана, советник главы ведомства Закир Джалали заявил, что военное присутствие США в республике невозможно. Он рассказал, что народ в этой стране никогда не мирился с иностранным военным присутствием. По словам Джалали, Кабул и Вашингтон могут поддерживать политические и экономические отношения, основанные на взаимном уважении и общих интересах, но без наличия у США военной базы в Афганистане, сообщает «Tolo news».
ДОПБЮДЖЕТ И ДАВЛЕНИЕ НА КИТАЙ
Между тем, научный сотрудник Института США и Канады РАН Павел Кошкин считает, что желание США вернуться на авиабазу Баграм в Афганистане является попыткой надавить на Китай и Иран. По мнению специалиста, талибы встретят ее отрицательно, что может привести к обострению ситуации в регионе.
В РФ объяснили заявление МИД Турции об «отказе» Москвы от территорий желанием показать значимость Анкары
«Если он (Трамп – прим. НСН) действительно решит вернуть эту базу в регион, то я думаю, что это давление больше на Китай, но и одновременно на Иран. Якобы возвращение американского присутствия в регион, откуда ушел Байден (экс-президент США Джо Байден – прим. НСН), позволяет показать Трампу мощь и силу Америки, а по факту противоречит его тезису об изоляционизме, который он постулировал во время электоральной кампании. Это может быть встречено скорее враждебно, чем положительно. С учетом истории присутствия США в данном регионе и непростых отношений между движением "Талибан" (ранее Верховный суд РФ временно приостановил запрет на деятельность "Талибана" в России, однако движение внесено в список террористических организаций – прим. НСН) и Америкой. По факту возвращение американцев в Афганистан мало что может изменить. Скорее всего, это только позволит американскому военному ведомству заполучить дополнительный бюджет на зарубежные кампании. Не исключено, что попытки Трампа вот таким образом вернуться в Афганистан несколько дестабилизируют ситуацию и усложнят отношения в регионе с действующим руководством "Талибана"», - объяснил он в беседе с НСН.
Агентство «Reuters» писало, что планы американского президента в Афганистане могут расценить как повторное вторжение в страну. Отмечается, что в случае возвращения базы США также потребуется развернуть современные системы ПВО.
База Баграм находится недалеко от Кабула. Американские военные использовали ее почти 20 лет до вывода войск США из Афганистана четыре года назад, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
15 августа 2021 года талибы вошли в Кабул и на следующий день объявили об окончании войны. В ночь на 31 августа американские военные покинули Кабульский аэропорт. Некоторые политики в США назвали вывод войск из Афганистана позорным бегством.
Ранее секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу заявил о желании Запада вернуть инфраструктуру НАТО в Афганистан, передают «Известия».
