В Златоусте из-за пожара в психбольнице эвакуировали более 130 человек
12 января 202612:55
Пожар произошел в областной психиатрической больнице в городе Златоусте Челябинской области. Об этом рассказали в региональном управлении МЧС.
«В максимально короткие сроки проведена эвакуация 132 человек. Пострадавших нет», - отметили в МЧС.
Площадь возгорания составила 100 квадратных метров.
Ранее пожар произошел в Тамбовской психиатрической клинической больнице. В результате пострадали пять пациентов.
