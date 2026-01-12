В Златоусте из-за пожара в психбольнице эвакуировали более 130 человек

Пожар произошел в областной психиатрической больнице в городе Златоусте Челябинской области. Об этом рассказали в региональном управлении МЧС.

«В максимально короткие сроки проведена эвакуация 132 человек. Пострадавших нет», - отметили в МЧС.

Площадь возгорания составила 100 квадратных метров.

Ранее пожар произошел в Тамбовской психиатрической клинической больнице. В результате пострадали пять пациентов.

ФОТО: ТАСС
