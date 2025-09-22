В конце июля президент США Дональд Трамп заявлял, что не намерен занимать какую-либо позицию по вопросу признания Палестины.

ПЛАНЫ ПАЛЕСТИНЫ

Признание рядом западных стран Палестины является важным шагом для подтверждения права палестинцев на свою землю, говорится в официальном заявлении ХАМАС.

В сообщении указывается, что решения стран в области признания государства – это шаги в сторону создания независимого государства со столицей в Иерусалиме.

В организации уверены, что признание Палестины это итог борьбы и стойкости народы Палестины.

В ответ на это французский лидер Эмманюэль Макрон выразил коллективное мнение Европы на этот счет. Он заявил, что признание Палестины – это единственный вариант разрешения палестино-израильского конфликта мирным путем. Ожидается, что Париж официально признает Палестину 22 сентября. До этого французский президент объявил, что Франция официально признает Палестину на заседании Генеральной ассамблеи ООН.

При этом он добавил, что Париж не расценивает боевые действия Израиля в Газе геноцидом.

Politico пишет, что подобные планы Макрона нацелены на демонстрацию «наличия глобального противовеса» поддержке США Израиля в секторе Газа и «усилить давление в пользу мира». Отмечается, что инициатором признания выступал именно Макрон.

ПОСЛЕДСТВИЯ ПРИЗНАНИЯ

Признание Палестины Великобританией и Францией ничего не меняет в регионе, так как там нет государства в глобальном смысле слова, заявил президент научного центра «Институт Ближнего Востока» Евгений Сатановский в разговоре с НСН.

«Признавать, конечно, можно, но это жульнический план. Это просто афера, чем постоянно занимается ООН под видом помощи. Это распиливание денег и жульничество. Сейчас будут признавать Палестину, а что от этого изменится? Государство от этого не возникнет», - отметил он.

По его словам, Палестина как государство может возникнуть только как часть Израиля или вместо него.

«Это государство не может возникнуть рядом с Израилем, оно может возникнуть только вместо Израиля, на всей его территории. На это в Израиле пойти не могут. Богатым людям из Лондона и Парижа надо воспользоваться ситуацией, сказать, что они все признали и все хорошо. Есть реальность, а есть виртуальная картинка для ослов в зрительном зале. Эту картинку создают жулики», - заключил собеседник НСН.

Политологи уверены, что последнее слово будет за Трампом.