«Награда террору»? Нетаньяху пригрозил странам, которые признали Палестину
Нетаньяху пригрозил ответом на признание Палестины Канадой, Австралией и Британией, в ХАМАС уже выступили с официальной «благодарностью», а политологи ждут решения Трампа.
Накануне премьер-министры Великобритании, Канады и Австралии Кир Стармер, Марк Карни и Энтони Альбанезе объявили о признании Палестины. Соответствующие заявления премьер-министров опубликованы в соцсети X.
Позднее 21 сентября Португалия также официально признала государство Палестина. Это следует из заявления португальского министра иностранных дел Паулу Ранжеля. Предполагается, что аналогичные заявления в ближайшее время могут сделать власти Франции, Бельгии, Люксембурга, Мальты и Андорры.
УГРОЗЫ ИЗРАИЛЯ
В заявлении премьер-министры Канады добавляется, что палестинская администрация заверила Канаду и международное сообщество в проведении необходимых реформ. Среди них — коренное реформирование системы управления, проведение всеобщих выборов в 2026 году, в которых движение ХАМАС не сможет участвовать, а также демилитаризация палестинского государства.
Премьер-министр Канады также отметил, что действующее правительство Израиля целенаправленно препятствует созданию палестинского государства.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что власти страны дадут официальный соответствующий ответ на признание в ближайшие дни, добавив, что палестинское государство «никогда не будет создано».
Он ещё до заявлений трёх стран отметил на пресс-конференции, что признание Палестины угрожает существованию Израиля и может быть воспринято как поощрение терроризма.
«У меня есть четкое послание тем лидерам, которые признают палестинское государство после ужасной бойни 7 октября: вы даете огромную награду террору. Этого не произойдет», - сказал он.
Он также заявил, что планирует обсудить палестинский вопрос с президентом США Дональдом Трампом, передает The Times of Israel.
В конце июля президент США Дональд Трамп заявлял, что не намерен занимать какую-либо позицию по вопросу признания Палестины.
ПЛАНЫ ПАЛЕСТИНЫ
Признание рядом западных стран Палестины является важным шагом для подтверждения права палестинцев на свою землю, говорится в официальном заявлении ХАМАС.
В сообщении указывается, что решения стран в области признания государства – это шаги в сторону создания независимого государства со столицей в Иерусалиме.
В организации уверены, что признание Палестины это итог борьбы и стойкости народы Палестины.
В ответ на это французский лидер Эмманюэль Макрон выразил коллективное мнение Европы на этот счет. Он заявил, что признание Палестины – это единственный вариант разрешения палестино-израильского конфликта мирным путем. Ожидается, что Париж официально признает Палестину 22 сентября. До этого французский президент объявил, что Франция официально признает Палестину на заседании Генеральной ассамблеи ООН.
При этом он добавил, что Париж не расценивает боевые действия Израиля в Газе геноцидом.
Politico пишет, что подобные планы Макрона нацелены на демонстрацию «наличия глобального противовеса» поддержке США Израиля в секторе Газа и «усилить давление в пользу мира». Отмечается, что инициатором признания выступал именно Макрон.
ПОСЛЕДСТВИЯ ПРИЗНАНИЯ
Признание Палестины Великобританией и Францией ничего не меняет в регионе, так как там нет государства в глобальном смысле слова, заявил президент научного центра «Институт Ближнего Востока» Евгений Сатановский в разговоре с НСН.
«Признавать, конечно, можно, но это жульнический план. Это просто афера, чем постоянно занимается ООН под видом помощи. Это распиливание денег и жульничество. Сейчас будут признавать Палестину, а что от этого изменится? Государство от этого не возникнет», - отметил он.
По его словам, Палестина как государство может возникнуть только как часть Израиля или вместо него.
«Это государство не может возникнуть рядом с Израилем, оно может возникнуть только вместо Израиля, на всей его территории. На это в Израиле пойти не могут. Богатым людям из Лондона и Парижа надо воспользоваться ситуацией, сказать, что они все признали и все хорошо. Есть реальность, а есть виртуальная картинка для ослов в зрительном зале. Эту картинку создают жулики», - заключил собеседник НСН.
Политологи уверены, что последнее слово будет за Трампом.
Дональд Трамп хочет войти в историю как президент США, который смог урегулировать конфликт между Израилем и Палестиной, вопрос только в том, пойдет ли на его условия Израиль, заявил НСН израильский политолог Саймон Ципис.
«Все идет к тому, что Трамп объявит о признании Палестины, что станет большим ударом по Израилю. Сначала казалось, что Трамп ведет произральскую политику, но сейчас видно, что совсем наоборот», - говорил он в мае.
До этого Палестину признавали 147 из 193 членов ООН, в том числе Россия. Москва считает, что урегулирование на Ближнем Востоке возможно только на основе формулы Совбеза ООН с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
