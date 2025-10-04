Трамп призвал Израиль прекратить бомбардировки сектора Газа
Палестинское движение ХАМАС готово к миру, и Израилю следует прекратить бомбардировки сектора Газа. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.
По мнению политика, радикалы готовы к «прочному миру».
«Израиль должен немедленно прекратить бомбардировки Газы, чтобы мы могли быстро и безопасно вывезти заложников. Прямо сейчас делать это слишком опасно», - написал Трамп в соцсети Truth Social.
Как отметил глава Белого дома, уже проводится обсуждение деталей, которые следует проработать, причем речь идет не только о Газе, «а о долгожданном мире на Ближнем Востоке».
Между тем зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с НСН допустил, что Россия будет участвовать в восстановлении Палестины и ее государственности.
