МЧС: В России снизилось количество пожаров в новогодние праздники
В России снизилось количество пожаров в новогодние праздники. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС РФ.
В ведомстве уточнили, что в спасательные подразделения привлекались к тушению пожаров более 6,2 тысяч раз, что на 6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
«Cпасено более тысячи человек... Число погибших при пожарах снизилось на 3%», - говорится в сообщении.
Отмечается, что сотрудники МЧС участвовали в обеспечении безопасности более 34 тысяч праздничных мероприятий на территории страны.
Ранее пожарные ликвидировали открытое горение на рынке «Щедруха» в Сергиевом Посаде, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru