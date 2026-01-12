МЧС: В России снизилось количество пожаров в новогодние праздники

В ведомстве уточнили, что в спасательные подразделения привлекались к тушению пожаров более 6,2 тысяч раз, что на 6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

«Cпасено более тысячи человек... Число погибших при пожарах снизилось на 3%», - говорится в сообщении.

Отмечается, что сотрудники МЧС участвовали в обеспечении безопасности более 34 тысяч праздничных мероприятий на территории страны.

Ранее пожарные ликвидировали открытое горение на рынке «Щедруха» в Сергиевом Посаде, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».