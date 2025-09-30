План-капкан от Белого дома: Зачем Трампу «Совет мира» по сектору Газа
Дональд Трамп представил план по урегулированию в секторе Газа: Израиль вносит правки, ряд стран — одобрительно кивает.
Белый дом накануне представил в своих соцсетях план президента США Дональда Трампа по завершению конфликта в секторе Газа.
Так, известно, что план американского лидера состоит из 20 пунктов. Среди всего прочего, в плане фигурируют вывод израильских войск из Газы и приостановка проведения военной операции взамен на освобождение удерживаемых заложников, восстановление инфраструктуры и отстранение радикального палестинского движения ХАМАС и прочих группировок от власти в регионе.
В случае, если Израиль согласится на план, у ХАМАС будет 72 часа на освобождение оставшихся еврейских заложников. В рамках перестройки и «избавления от терроризма» радикальное движение и прочие группировки планируется отстранить от власти в Газе как напрямую, так и косвенно. При этом планируется, что гарантии выполнения обязательств на себя возьмут «региональные партнеры».
После освобождения всех заложников Израиль, в свою очередь, освободит 250 осужденных к пожизненному заключению и 1700 жителей Газы, задержанных после 7 октября 2023 года. После этого регион перейдет под временное управление технократического аполитичного палестинского комитета. Новые власти будут ответственны за повседневное функционирование коммунальных служб и муниципалитетов для жителей Газы. Помимо всего прочего, США и арабские партнеры намерены сформировать стабилизационные силы для поддержки палестинских полицейских.
После вступления в силу соглашения в анклав начнет поступать гуманитарная помощь. Восстановление мирной жизни в Газе будет проходить в условиях перспективных инвестиционных предложений. Также на территории сектора планируется создать экономическую зону с льготными тарифами и ставками доступа, которые будут согласованы с участвующими странами.
По данным газеты The Wall Street Journal, Израиль уже внес несколько правок в план Трампа по Газе, в то время как Египет, Иордания, Катар, ОАЭ, Саудовская Аравия и Турция приветствовали предложенный главой Белого дома вариант. По данным СМИ, наиболее заметной правкой является отсутствие упоминания о решении палестино-израильского конфликта на основе двух государств. Документ допускает «стремление палестинского народа» к самоопределению, отмечает РЕН ТВ.
Преподаватель Школы востоковедения НИУ ВШЭ Андрей Чупрыгин ранее говорил НСН, что пока ХАМАС находится в секторе Газа, другой администрации там не будет.
«Если Израиль уже зачистит сектор Газа полностью, вряд ли Израиль согласится на внешнюю администрацию, сам будет администрировать. Эта история меня не вдохновляет совсем. Трамп как обычно решил всех запутать. У него нет волшебной палочки. Пока ХАМАС находится в секторе Газа, другой администрации там не будет. США не хотят решать проблему, они просто хотят закрыть глаза. Арабские страны на эти идеи никак не будут реагировать, они понимают, что это пустое заявление», — пояснил он.
АМЕРИКАНСКИЙ ГОЛУБЬ МИРА
Трамп предложил создать и возглавить «Совет мира» для урегулирования в секторе Газа.
«Совет мира будет возглавлять... Я этого не просил, поверьте, я очень занят… Но мы должны обеспечить, чтобы это работало. Главы арабского мира, Израиль и все вовлеченные попросили меня сделать это. Возглавлять его будет джентльмен, известный под именем Дональд Трамп», — заявил американский лидер.
По его словам, после появления этой инициативы в совет якобы сразу захотели «попасть все».
Выступая на пресс-конференции после переговоров с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, Трамп также прошелся по странам, признавшим палестинскую государственность. Американский лидер назвал такое решение «глупостью», отмечает «Свободная пресса».
«Несколько стран, как вы знаете, по глупости признали палестинское государство: некоторые из наших европейских друзей, союзников, хороших людей... Думаю, они просто очень устали от того, что происходит уже много десятилетий», — сказал глава Белого дома.
Нетаньяху, в свою очередь, заявил Трампу, что Израиль «завершит работу самостоятельно» в конфликте в секторе Газа, если ХАМАС выразит какое-либо несогласие с инициативой, передает RT.
Позднее, 30 сентября, Палестинская национальная администрация (ПНА) выразила убежденность в непрерывной работе президента США над урегулированием ситуации на Ближнем Востоке и способности добиться мира в секторе Газа. Также уточнялось, что ПНА по-прежнему готова к сотрудничеству с Соединенными Штатами и ближневосточными государствами, чтобы остановить бои в Газе.
Известно, что Трамп во вторник, 30 сентября, выступит с важным объявлением в Овальном кабинете Белого дома, однако его тема не раскрывается, отмечает Ura.ru. В расписании главы государства, опубликованном пресс-службой Белого дома, отмечается, что Трамп начнет рабочий день с визита на военную базу морской пехоты в Куантико, штат Вирджиния, где глава Пентагона Пит Хегсет соберет сотни генералов и адмиралов для встречи с американским лидером.
Вопрос признания палестинской государственности остается одним из центральных в ближневосточном урегулировании. С конца 1980-х годов Палестина добивается международного признания, и к 2025 году ее поддержали уже 156 стран. Однако США, Израиль и часть западных союзников продолжают возражать против такого шага, отмечает «Радиоточка НСН».
В сентябре 2025 года Великобритания, Канада, Австралия и Португалия официально признали Палестину. Ранее на сессии Генассамблеи ООН аналогичные решения приняли Франция, Бельгия, Люксембург, Мальта, Андорра и Монако. Израиль резко критикует эти шаги, считая их ударом по переговорам и фактором, усиливающим радикальные силы в регионе.
К слову, журнал The Economist со ссылкой на источники сообщал, что экс-премьер Великобритании Тони Блэр, который в свое время поддержал войну в Ираке, может сам возглавить администрацию переходного периода, которая якобы будет должна управлять сектором Газа. В свою очередь, экс-посол Израиля в России и на Украине Цви Маген заявлял НСН, что считает его кандидатуру на такую должность вполне реальной.
«Блэр вполне может возглавить администрацию переходного периода в секторе Газа. Он кандидат, реальный. Американцам удобно, что во главе исполнительного органа станет не гражданин США, а в данном случае британец. Глава Белого дома тем самым покажет, что не намерен конфликтовать с Европой. В последнее время в отношениях Вашингтона с европейскими странами возникло серьезное напряжение. Я не исключаю, что Трамп согласится на Тони Блэра при условии, что тот будет координировать все свои действия с Соединенными Штатами», — говорил Маген.
Напомним, в январе ХАМАС и Израиль подписали соглашение о прекращении огня. Перемирие продержалось с 19 января по 1 марта, за это время из анклава освободили 30 заложников и выдали тела восьми погибших. В обмен Израиль отпустил порядка 1,7 тысячи палестинских заключенных, а армия покинула внутренние районы сектора Газа. 20 августа армия Израиля начала наступление на Газу и уже контролирует окрестности города. Для штурма города были мобилизованы 60 тысяч резервистов.
Согласно информации Минздрава Газы, с начала израильского наступления погибли почти 65 тысяч палестинцев, большинство из которых — женщины и дети.
