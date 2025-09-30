Так, известно, что план американского лидера состоит из 20 пунктов. Среди всего прочего, в плане фигурируют вывод израильских войск из Газы и приостановка проведения военной операции взамен на освобождение удерживаемых заложников, восстановление инфраструктуры и отстранение радикального палестинского движения ХАМАС и прочих группировок от власти в регионе.

В случае, если Израиль согласится на план, у ХАМАС будет 72 часа на освобождение оставшихся еврейских заложников. В рамках перестройки и «избавления от терроризма» радикальное движение и прочие группировки планируется отстранить от власти в Газе как напрямую, так и косвенно. При этом планируется, что гарантии выполнения обязательств на себя возьмут «региональные партнеры».

После освобождения всех заложников Израиль, в свою очередь, освободит 250 осужденных к пожизненному заключению и 1700 жителей Газы, задержанных после 7 октября 2023 года. После этого регион перейдет под временное управление технократического аполитичного палестинского комитета. Новые власти будут ответственны за повседневное функционирование коммунальных служб и муниципалитетов для жителей Газы. Помимо всего прочего, США и арабские партнеры намерены сформировать стабилизационные силы для поддержки палестинских полицейских.