Жизнеспособность и прочность режима аятоллы в Иране напрямую зависит от действий США и Израиля по выбору конкретных мер поддержки антиправительственных сил в стране, рассказал НСН эксперт Института Ближнего Востока Сергей Балмасов. По его мнению, если режим и не падет, то будет вынужден трансформироваться.

Протесты и столкновения с силовиками в Иране, начавшиеся на фоне обвала валюты и взрывного роста цен, продолжаются уже две недели. Протестующие требуют смены власти, их из США поддерживает сын свергнутого в 1979 году шаха Реза Пахлави, готовый возглавить «переходный процесс». Он обещает скорую международную поддержку. Правозащитники заявили о свыше 500 погибших за время подавления протестов. США пригрозили нанести удар по Ирану, если там продолжат расстреливать протестующих. При этом армия Ирана пока поддерживает власти под командованием аятоллы Хаменеи.

«Ситуация сложная, особенно в национальных районах: в курдских и белуджистанских, где власть шатается на протяжении последних почти 50 лет. Протесты подогреваются извне: протестующих могут поддержать израильтяне и американцы, упускать такой шанс было бы неоправданным для Трампа и Нетаньяху (президент США и премьер-министр Израиля. – Прим. НСН), чтобы осуществить исторический реванш и развернуть исламскую революцию в нужном для себя направлении. Активно освещает в соцсетях ситуацию наследный принц Ирана Реза Пехлеви, который призывает иранцев восставать и обещает скорую международную поддержку. Зарубежная иранская диаспора очень большая, это миллионы людей. Пехлеви многие сочувствуют: иранцы устали от бесконечной войны со значительной частью мира, от постоянно усугубляющихся трудностей, особенно в результате последних падений курса национальной валюты. Даже те, кто в свое время боролся с шахом, мечтают вернуть те времена и то, что тогда называли проблемами, теперь вызывает смех», - рассказал Балмасов.

О том, что значительная часть иранцев готова пойти за протестующими, показали и последние выборы, когда консерваторы провалились, а президентом выбрали Масуда Пезешкиана, выступавшего за относительно либеральные реформы, отметил собеседник НСН. По мнению Балмасова, революционную ситуацию не получится разрешить силовым подавлением, особенно если в нее вмешаются США и Израиль.