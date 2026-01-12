Ресурсов больше нет: Ирану предрекли неизбежную смену режима
Начавший сыпаться режим аятоллы в Иране зависит от силовой поддержки протестующих со стороны США и Израиля, заявил НСН востоковед Сергей Балмасов.
Жизнеспособность и прочность режима аятоллы в Иране напрямую зависит от действий США и Израиля по выбору конкретных мер поддержки антиправительственных сил в стране, рассказал НСН эксперт Института Ближнего Востока Сергей Балмасов. По его мнению, если режим и не падет, то будет вынужден трансформироваться.
Протесты и столкновения с силовиками в Иране, начавшиеся на фоне обвала валюты и взрывного роста цен, продолжаются уже две недели. Протестующие требуют смены власти, их из США поддерживает сын свергнутого в 1979 году шаха Реза Пахлави, готовый возглавить «переходный процесс». Он обещает скорую международную поддержку. Правозащитники заявили о свыше 500 погибших за время подавления протестов. США пригрозили нанести удар по Ирану, если там продолжат расстреливать протестующих. При этом армия Ирана пока поддерживает власти под командованием аятоллы Хаменеи.
«Ситуация сложная, особенно в национальных районах: в курдских и белуджистанских, где власть шатается на протяжении последних почти 50 лет. Протесты подогреваются извне: протестующих могут поддержать израильтяне и американцы, упускать такой шанс было бы неоправданным для Трампа и Нетаньяху (президент США и премьер-министр Израиля. – Прим. НСН), чтобы осуществить исторический реванш и развернуть исламскую революцию в нужном для себя направлении. Активно освещает в соцсетях ситуацию наследный принц Ирана Реза Пехлеви, который призывает иранцев восставать и обещает скорую международную поддержку. Зарубежная иранская диаспора очень большая, это миллионы людей. Пехлеви многие сочувствуют: иранцы устали от бесконечной войны со значительной частью мира, от постоянно усугубляющихся трудностей, особенно в результате последних падений курса национальной валюты. Даже те, кто в свое время боролся с шахом, мечтают вернуть те времена и то, что тогда называли проблемами, теперь вызывает смех», - рассказал Балмасов.
О том, что значительная часть иранцев готова пойти за протестующими, показали и последние выборы, когда консерваторы провалились, а президентом выбрали Масуда Пезешкиана, выступавшего за относительно либеральные реформы, отметил собеседник НСН. По мнению Балмасова, революционную ситуацию не получится разрешить силовым подавлением, особенно если в нее вмешаются США и Израиль.
«Некоторые силовики переходят на сторону митингующих - это же плоть от кости народной. Корпус Стражей Исламской Революции (КСИР) готовился к тому, чтобы сурово подавлять народные восстания, но одной физической силой решить проблемы невозможно. Можно расстрелять сколько-то выступающих, в свое время шах на этом погорел, началось разложение шахской армии. КСИР тоже не из инопланетян состоит: руководство зарабатывает неплохо, но рядовые бойцы ощутили на собственных карманах, как внезапно стали почти в два раза беднее после новогодних праздников. Подачки, которые им раздают, могут только разорить казну страны. Так проблемы не решить, они гораздо глубже», - уверен эксперт Института Ближнего Востока.
Запас прочности у начинающего сыпаться режима аятоллы довольно серьезный, его свержение будет зависеть от непосредственного силового воздействия со стороны США и Израиля, говорит Балмасов.
«У американцев, как правило, есть план «Б», если не работает план «А». Самое невинное - это работа спецслужб, накачивание протестующих «Старлинками» и оружием. Другое дело - предоставление карт-бланша спецслужбам Нетаньяху, которые могут выстрелить в нужный момент. Ну и самый радикальный план — это вооруженное вмешательство. Еще в июне прошлого года Иран продемонстрировал серьезную слабость в борьбе с Израилем, очень сильно было выбито ПВО из-за повреждений, за полгода она мало восстановлена. У режима аятоллы нет ресурсов: нефть, которую Иран вполсилы качал, упала. Ситуация патовая: это просто вопрос времени, когда режим, если не падет, то будет сильно трансформирован», - считает специалист.
МИД Ирана сегодня заявил, что Тегеран готов к переговорам с США на равных позициях. Трамп в свою очередь сообщил, что переговоры готовятся, однако не исключил, что США «придется действовать до встречи». По словам американского президента, «есть несколько вариантов» развития событий.
