«Им не привыкать»: Как Куба будет защищаться от США
Борис Мартынов заявил НСН, что кубинцы привыкли жить в блокаде, поэтому и в ситуации с ограничением поставок нефти они тоже должны выстоять.
Помочь кубинцам с поставками нефти может разве что Россия, однако это чревато повторением «карибского кризиса», так как преимущество в зоне Карибского бассейна остается за США. Об этом НСН рассказал профессор МГИМО Борис Мартынов.
Президент США Дональд Трамп заявил, что Куба больше не будет получать нефть и финансовую помощь из Венесуэлы, а также призвал власти Кубы «договориться, пока не стало поздно». Такое заявление он сделал после слов о том, что Вашингтон больше не может никак надавить на Кубу, и не остаётся ничего, кроме как «войти туда и основательно всё разнести к чёрту». Настоящий президент Кубы Мигель Диас-Канель уже отметил, что страна будет защищаться до последней капли крови.
«Кубе придется тяжко, но ей не впервой. Она уже несколько раз переживала такие тяжелые моменты. Достаточно вспомнить конец 80-х и начало 90-х. К словам Диас-Канеля действительно нужно отнестись серьезно. Это не Венесуэла, которая никогда не воевала с VIII века. Кубинцы хорошо проявили себя как воины в 70-е годы. Кроме того, совсем не случайно, что именно кубинцы охраняли Мадуро (президент Венесуэлы Николас Мадуро. - Прим. НСН), потому что силовые структуры Кубы, пожалуй, могут считаться сильнейшими в латиноамериканском регионе», - заявил он.
Напомним, что с 7 января 2026 года США начали блокаду нефтяных танкеров, связанных с Венесуэлой. Первым нападению подверглось судно Marinera с россиянами на борту, которое использовалось для перевозки санкционной нефти из Венесуэлы и Ирана. Затем США устроили блокаду для десятка других танкеров в портах Венесуэлы, что уже серьезно сократило экспорт нефти из страны. Мартынов раскрыл, сможет ли кто-то поддержать Кубу нефтью.
«Угроза нефтяной блокады стоит ведь непосредственно после захвата танкеров. То есть Трамп показал, что он не собирается размениваться, и если прекратятся поставки венесуэльской нефти на Кубу, а Трамп вполне может их перервать, то кубинцам придется тяжко. Единственное, разве только Россия начнет поставки нефти на Кубу на судах под своим флагом. Но мы уже видели, чем это может быть чревато - повторением «карибского кризиса». Ну, и Мексика, Иран. Опять-таки, преимущества американцев в зоне Карибского бассейна неоспоримы. Куба сама ведь добывает нефть с помощью России на континентальном шельфе, но этого объема не хватит для обеспечения всех потребностей Кубы. Так, что, пожалуй, опять введение особого периода, резкие ограничения, но кубинцы и так 60 лет живут в условиях блокады, им не привыкать», - подытожил он.
Ранее, 9 января, стало известно, что военный корабль США преследует несколько нефтяных танкеров, находящихся под санкциями, которые покинули воды у побережья Венесуэлы и вышли в Атлантический океан, несмотря на действующую американскую морскую блокаду, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
