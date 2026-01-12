Помочь кубинцам с поставками нефти может разве что Россия, однако это чревато повторением «карибского кризиса», так как преимущество в зоне Карибского бассейна остается за США. Об этом НСН рассказал профессор МГИМО Борис Мартынов.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Куба больше не будет получать нефть и финансовую помощь из Венесуэлы, а также призвал власти Кубы «договориться, пока не стало поздно». Такое заявление он сделал после слов о том, что Вашингтон больше не может никак надавить на Кубу, и не остаётся ничего, кроме как «войти туда и основательно всё разнести к чёрту». Настоящий президент Кубы Мигель Диас-Канель уже отметил, что страна будет защищаться до последней капли крови.