СМИ: Газа будет полностью уничтожена, если не достичь перемирия
Город Газа может быть уничтожен, если не будет достигнуто устойчивое прекращение огня. Об этом пишет Financial Times, ссылаясь на гуманитарного работника.
«Если не будет обеспечено прекращение огня и состоится полная эвакуация, город... вероятно, будет "полностью уничтожен», - отмечает газета.
По данным издания, в прошлом году еще оставалась надежда на постепенное восстановление сектора Газа, однако при нынешнем масштабе разрушений потребовалось бы возрождать постройки с нуля. Газета пишет, что Израиль запретил палестинцам пребывать более чем на 80% территории анклава. Половина этих территорий подверглась тотальному разрушению.
Ранее израильский министр обороны Исраэль Кац заявил, что у жителей Газы остался последний шанс, чтобы уехать из города, напоминает «Свободная пресса». Оставшихся будут считать боевиками и сторонниками терроризма.
