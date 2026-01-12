Роскомнадзор не увидел оснований для разблокировки Roblox

Оснований для разблокировки платформы Roblox в России нет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Роскомнадзор.

«В настоящее время оснований для разблокировки... Roblox нет», - отметили в ведомстве.

Федеральная служба заблокировала ресурс в декабре прошлого года, пишет «Свободная пресса». Решение было принято из-за распространения на платформе материалов, пропагандирующих экстремистскую и террористическую деятельность, и ЛГБТ-тематики (движение признано экстремистским и запрещено в России). Позднее стало известно, что Roblox начал выполнять требования российского ведомства, теперь игрокам необходимо пройти подтверждение возраста.

