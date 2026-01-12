Jimmy Choo зарегистрировала товарный знак в РФ
Компания Jimmy Choo зарегистрировала в России товарный знак «Джимми Чу». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Роспатента.
Заявку на регистрацию подала компания «Джей. Чу Лимитед» 25 апреля 2024 года. Она была направлена из Великобритании.
Бренд регистрируется по шести классам международной классификации товаров и услуг: косметика, очки, сумки, ювелирные изделия, одежда и обувь, а также услуги по рекламе и маркетингу.
Компания Jimmy Choo выпускает обувь, галантерейные товары, парфюмерию.
Ранее французский косметический бренд Clarins зарегистрировал в РФ два товарных знака.
