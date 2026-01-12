СМИ: Американские сенаторы посетят Данию

«Ряд американских сенаторов... отправятся в Данию, где они должны встретиться с представителями комиссии по внешней политике», - отмечается в материале.

Встреча запланирована на 16 января. Как рассказал глава комиссии Кристиан Фриис Бак, инициаторами мероприятия выступили сами сенаторы.

В свою очередь, депутат датского парламента Ая Хемниц написала в соцсетях,что планируется также встреча законодателей с комиссией по Гренландии.

Ранее спецпосланник США по острову Джефф Лэндри заявил, что Дания «вновь оккупировала» его после Второй мировой войны, пишет «Свободная пресса».

