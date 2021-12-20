«Антироссийкий месячник»: Байден отвел четыре недели на «спасение» Украины
США готовятся к военному вторжению России на Украину и намерены ввести против российской стороны множество санкций, однако РФ полностью отрицает подобные заявления и называет их частью западной пропаганды.
Президент США Джо Байден поручил своей администрации сделать все возможное для предотвращения вторжения России на Украину и дал на это «окно в четыре недели», утверждает CNN. Варианты сдерживания России, которые администрация предлагает сейчас, могут повлечь за собой значительные издержки для российской экономики и выйти за рамки тех, что были введены против России в 2014 году.
Командующий Оборонительными силами Финляндии генерал Тимо Кивинен заявлял, что вторжение российской армии на украинскую территорию якобы начнется уже в январе 2022 года. По его словам, Россия стянула на границу с Украиной порядка 100 тысяч военных. Депутат Госдумы РФ Александр Бородай в пресс-центре НСН отмечал, что заявления о предстоящем российском вторжении являются частью украинской и западной пропаганды.
«Я не могу сказать, что это исключительно украинская пропаганда. Очевидно, что это западная пропаганда тоже. Это такая типичная ситуация, когда вор, затесавшись в толпу, громче всех кричит «держи вора». Украинские власти именно сейчас кричат о российском вторжении, явно планируя провокации со своей стороны», - отметил Бородай.
В России неоднократно опровергали информацию о якобы готовящемся вторжении на Украину. Президент Владимир Путин в ходе выступления на инвестиционном форуме ВТБ Капитал «Россия зовет!» отмечал, что о возможности ввода российских войск на Украину говорили еще в начале года, но этого до сих пор не произошло. В свою очередь официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заверял, что Москва не собирается ни на кого нападать, и назвал неприемлемой истерику, которая нагнетается в западных СМИ.
Украинский политолог Александр Семченко в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» подчеркивал, что никакой реальной угрозы Украине со стороны России не было - западные союзники сами убедили в ней Киев ради своих целей. По его словам, безопасности Украины ничего не угрожало, а встречу с президентом РФ Владимиром Путным его американский коллега Джо Байден использовал для поднятия своего рейтинга.
«Ситуация как в американском фильме "Хвост виляет собакой": у президента были проблемы с рейтингом – придумали войну, победили в ней, и президент побеждает на выборах. Безопасности Украины и так ничего не угрожало. А в виртуальной реальности, в которой все жили последние полтора месяца, итог такой, что Россия не нападает, все хорошо, мир во всем мире, а Байдена можно выдвигать на Нобелевскую премию мира», - пояснил политолог.
Первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Вячеслав Никонов заявлял Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что своими заявлениями о том, что Россия якобы готовит «вторжение» на территорию Украины, США стараются еще больше испортить отношения Москвы и Киева, а также продвинуть инфраструктуру НАТО ближе к российским границам.
«Кампания российской угрозы – а сейчас идет антироссийский месячник – связана со стремлением НАТО подвинуть свою инфраструктуру поближе к нашим границам, со стремлением еще больше ухудшить отношения России с Украиной, укрепить атлантические связи в преддверии сначала министерского саммита (глав МИД стран НАТО – прим. НСН), потом саммита НАТО, создать хорошую повестку для саммита демократии, который США проводят на этой неделе», - сказал депутат.
Между тем, экс-премьер Украины, лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко во время выступления в Верховной раде заявляла, что Украина впервые за годы независимости оказалась последней в Европе по валовому внутреннему продукту на душу населения.
Как отмечал бывший министр экономики Украины в правительстве Юлии Тимошенко Сергей Терехин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», Украина стала последней в Европе по макроэкономическому показателю из-за миллиардных вложений в гражданскую оборону, которые разгоняют непотребительскую инфляцию.
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявляла, что власти США не исключают вариант усиления войск НАТО на востоке в случае «вторжения РФ» на Украину. Также США могут ввести санкции против российских энергетических компаний, ограничения для ближайшего окружения Путина, ограничения по сделкам с суверенным долгом, отключение России от системы платежей SWIFT, а также ограничение конвертации рублей в доллары и евро и ограничения для инвесторов, сообщали источники СМИ.
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