«Антироссийкий месячник»: Байден отвел четыре недели на «спасение» Украины

Командующий Оборонительными силами Финляндии генерал Тимо Кивинен заявлял, что вторжение российской армии на украинскую территорию якобы начнется уже в январе 2022 года. По его словам, Россия стянула на границу с Украиной порядка 100 тысяч военных. Депутат Госдумы РФ Александр Бородай в пресс-центре НСН отмечал, что заявления о предстоящем российском вторжении являются частью украинской и западной пропаганды.

«Я не могу сказать, что это исключительно украинская пропаганда. Очевидно, что это западная пропаганда тоже. Это такая типичная ситуация, когда вор, затесавшись в толпу, громче всех кричит «держи вора». Украинские власти именно сейчас кричат о российском вторжении, явно планируя провокации со своей стороны», - отметил Бородай.

В России неоднократно опровергали информацию о якобы готовящемся вторжении на Украину. Президент Владимир Путин в ходе выступления на инвестиционном форуме ВТБ Капитал «Россия зовет!» отмечал, что о возможности ввода российских войск на Украину говорили еще в начале года, но этого до сих пор не произошло. В свою очередь официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заверял, что Москва не собирается ни на кого нападать, и назвал неприемлемой истерику, которая нагнетается в западных СМИ.

Украинский политолог Александр Семченко в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» подчеркивал, что никакой реальной угрозы Украине со стороны России не было - западные союзники сами убедили в ней Киев ради своих целей. По его словам, безопасности Украины ничего не угрожало, а встречу с президентом РФ Владимиром Путным его американский коллега Джо Байден использовал для поднятия своего рейтинга.