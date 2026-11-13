В России начнут апробацию единых учебников по русскому языку и литературе

Апробацию единых учебников по русскому языку и литературе для 10-11-х классов планируют начать в России с 1 января, введение таких пособий в школах - с 1 сентября следующего года. Об этом заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов, передает РИА Новости.

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«По итогам апробации уже окончательное решение будет принято», — подчеркнул министр.

Ранее Кравцов рассказал, что единые государственные учебники для школ появятся по каждому обязательному предмету программы.

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ФОТО: Анна Волкова
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