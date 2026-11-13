В России начнут апробацию единых учебников по русскому языку и литературе
13 ноября 202612:13
Юлия Савченко
Апробацию единых учебников по русскому языку и литературе для 10-11-х классов планируют начать в России с 1 января, введение таких пособий в школах - с 1 сентября следующего года. Об этом заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов, передает РИА Новости.
«По итогам апробации уже окончательное решение будет принято», — подчеркнул министр.
Ранее Кравцов рассказал, что единые государственные учебники для школ появятся по каждому обязательному предмету программы.
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