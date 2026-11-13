Азаров увидел след Киева в подрыве авто своего пресс-секретаря
Экс-премьер Украины Николай Азаров прокомментировал взрыв автомобиля своего бывшего пресс-секретаря Сергея Заворотного. Об этом он рассказал Life.ru.
Ранее Следственный комитет сообщил о взрыве машины на улице Кировоградской в Москве. По данным СМИ, авто принадлежит Заворотному.
Как отметил Азаров, в происшествии «100% украинский след», так как Заворотный ведет серьезную большую работу.
«Это, конечно, очень неприятное, тяжелое известие для меня. Так что у меня сомнений никаких нет, что это украинский след», — заявил экс-премьер.
Азаров назвал Заворотного одним из лучших специалистов по Украине. Эксперт работал в стране долгое время и хорошо знал ситуацию.
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