Азаров увидел след Киева в подрыве авто своего пресс-секретаря

Ранее Следственный комитет сообщил о взрыве машины на улице Кировоградской в Москве. По данным СМИ, авто принадлежит Заворотному.

Как отметил Азаров, в происшествии «100% украинский след», так как Заворотный ведет серьезную большую работу.

«Это, конечно, очень неприятное, тяжелое известие для меня. Так что у меня сомнений никаких нет, что это украинский след», — заявил экс-премьер.

Азаров назвал Заворотного одним из лучших специалистов по Украине. Эксперт работал в стране долгое время и хорошо знал ситуацию.

