Псаки: Усиление войск НАТО возможно в случае «вторжения РФ» на Украину

Псаки также отметила, что США поддерживают контакты с РФ и Украиной для разрешения ситуации дипломатическим путем.

В конце октября The Washington Post со ссылкой на источники сообщил, что официальные лица США и государств Европы якобы отмечают «возобновление наращивания численности российских войск рядом с украинской границей».







