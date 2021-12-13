Псаки: Усиление войск НАТО возможно в случае «вторжения РФ» на Украину
Власти США не исключают вариант усиления войск НАТО на востоке в случае «вторжения РФ» на Украину. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, передает РИА Новости.
Псаки также отметила, что США поддерживают контакты с РФ и Украиной для разрешения ситуации дипломатическим путем.
В конце октября The Washington Post со ссылкой на источники сообщил, что официальные лица США и государств Европы якобы отмечают «возобновление наращивания численности российских войск рядом с украинской границей».
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