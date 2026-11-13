В Дублине машину из кортежа Зеленского забросали яйцами

Один из автомобилей кортежа президента Украины Владимира Зеленского забросали яйцами в ирландском Дублине. Об этом сообщил журналист Sky News Стивен Мерфи в социальной сети X.

«Один из автомобилей... прибыл в слегка испачканном состоянии», — отметил он, опубликовав соответствующий видеоролик.

Зеленский прибыл в Дублин на саммит Европейского политического сообщества. Также политик встретился с американскими переговорщиками Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером, прилетевшими в Ирландию после визита в Москву.

Ранее в Дублине пропалестинские демонстранты забросали пакетами с молоком бывшего президента США Джо Байдена и его жену Джилл.

