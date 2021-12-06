НАТО все ближе: В Госдуме назвали «точку невозврата» в конфликте с Украиной

Своими заявлениями о том, что Россия якобы готовит «вторжение» на территорию Украины, США стараются еще больше испортить отношения Москвы и Киева, а также продвинуть инфраструктуру НАТО ближе к российским границам, заявил с Telegram-каналу «Радиоточка НСН» первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Вячеслав Никонов.

«Кампания российской угрозы – а сейчас идет антироссийский месячник – связана со стремлением НАТО подвинуть свою инфраструктуру поближе к нашим границам, со стремлением еще больше ухудшить отношения России с Украиной, укрепить атлантические связи в преддверии сначала министерского саммита (глав МИД стран НАТО – прим. НСН), потом саммита НАТО, создать хорошую повестку для саммита демократии, который США проводят на этой неделе», - сказал депутат.

Ранее газета Financial Times со ссылкой на источники сообщила о том, что Вашингтон вынужден был раскрыть «разведданные», которые якобы свидетельствуют о том, что «Кремль может скоро направить свои войска на Украину». Издание отмечает, что США таким образом пытаются убедить страны Евросоюза в агрессивных намерениях России, которые в это не верили.