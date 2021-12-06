НАТО все ближе: В Госдуме назвали «точку невозврата» в конфликте с Украиной
Депутат Вячеслав Никонов заявил НСН, что США проводят «антироссийский месячник», нагнетая обстановку на украинской границе и продвигая на этом фоне инфраструктуру НАТО ближе к России.
Своими заявлениями о том, что Россия якобы готовит «вторжение» на территорию Украины, США стараются еще больше испортить отношения Москвы и Киева, а также продвинуть инфраструктуру НАТО ближе к российским границам, заявил с Telegram-каналу «Радиоточка НСН» первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Вячеслав Никонов.
«Кампания российской угрозы – а сейчас идет антироссийский месячник – связана со стремлением НАТО подвинуть свою инфраструктуру поближе к нашим границам, со стремлением еще больше ухудшить отношения России с Украиной, укрепить атлантические связи в преддверии сначала министерского саммита (глав МИД стран НАТО – прим. НСН), потом саммита НАТО, создать хорошую повестку для саммита демократии, который США проводят на этой неделе», - сказал депутат.
Ранее газета Financial Times со ссылкой на источники сообщила о том, что Вашингтон вынужден был раскрыть «разведданные», которые якобы свидетельствуют о том, что «Кремль может скоро направить свои войска на Украину». Издание отмечает, что США таким образом пытаются убедить страны Евросоюза в агрессивных намерениях России, которые в это не верили.
«США, начиная с 1945 года, когда началась холодная война, постоянно обвиняют РФ в агрессивных намерениях. Это используется для того, чтобы передвинуть свою военную инфраструктуру к нашей стране, осложнить жизнь нам в наших отношениях с соседями, укрепить систему своих союзов, подорвать систему наших. Эта политика остается неизменной. Чтобы ввести свои войска на Украину, им даже не надо принимать Украину в НАТО», - отметил Никонов.
Россия сможет начать военные действия против Украины только в случае нападения на ее территорию, подчеркнул парламентарий.
«Говорить об этом сейчас безответственно. Но точкой невозврата будет нападение на Россию», - заявил Никонов.
В России неоднократно опровергали информацию о якобы готовящемся вторжении на Украину. Президент Владимир Путин в ходе выступления на инвестиционном форуме ВТБ Капитал «Россия зовет!» на прошлой неделе отметил, что о возможности ввода российских войск на Украину говорили еще в начале года, но этого до сих пор не произошло. По его словам, главная задача в «налаживании отношений», для чего необходимо «учитывать интересы всех участников международных отношений». В свою очередь официальный представитель Кремля Дмитрий Песков также заверил, что Москва не собирается ни на кого нападать, и назвал неприемлемой истерику, которая нагнетается в западных СМИ.
Президент США Джо Байден во время разговора со своим Владимиром Путиным во вторник намерен «предостеречь» российского коллегу от «вторжения», сообщает Financial Times.
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