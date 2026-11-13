Автомобиль с человеком внутри был взорван утром на Юге Москвы, в Чертаново. Toyota Fortuner получила серьезные повреждения, а водителя выбросило на дорогу, сообщил Telegram-канал SHOT. По данным канала, взорванный автомобиль оформлен на кандидата исторических наук, бывшего пресс-секретаря экс-премьера Украины Николая Азарова, 72-летнего журналиста Сергея Заворотного. Его госпитализировали в тяжелом состоянии.

При этом сам Николай Азаров сообщил, что выясняет обстоятельства инцидента, который предположительно случился с его бывшим пресс-секретарем.

«Я пока ничего не знаю, кроме того, что вы знаете. Что взорвалась эта машина где-то в районе Чертаново. Он жив и, наверное, находится в госпитале», — приводит его слова ТАСС.

После взрыва Следственный комитет России возбудил уголовное дело.

ЧТО ПРОИЗОШЛО

Cообщения о взрыве на улице Кировоградской появились в СМИ в 10:44. По предварительным данным, взрыв произошел, когда автомобиль ехал по проезжей части. По данным Telegram-канала SHOT, мощным ударом вынесло двери с левой стороны машины. Осколки и куски резины, по словам очевидцев, были разбросаны по проезжей части. Первую помощь пострадавшему в результате подрыва попытались оказать прохожие. Как пишет SHOT, предположительно Сергей Заворотный получил осколочные ранения груди и спины, а также серьезную травму ног. Сейчас он находится в больнице.

Отмечается, что СВУ могло быть заложено под водительское сиденье. Оно сработало через несколько минут после того, как машина выехала со двора. Мощность взрывного устройства могла составить около 300 грамм, отмечает SHOT.

Сам Николай Азаров рассказал Life.ru., что новость о взрыве стала для него тяжелым известием. При этом он выразил уверенность, что к ЧП причастна Украина.

«Это 100% украинский след. 100%. Это очень неприятное, тяжелое известие для меня», — сказал Азаров. Также он назвал Заворотного одним из лучших специалистов по Украине.