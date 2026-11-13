«100% украинский след!»: В Москве подорвали бывшего пресс-секретаря Николая Азарова
Бывший пресс-секретарь экс-премьер-министра Украины, помимо прочего, известен своей книгой «Янукович сдал. Госдеп принял. Как Россия потеряла Украину. Записки советника Николая Азарова».
Автомобиль с человеком внутри был взорван утром на Юге Москвы, в Чертаново. Toyota Fortuner получила серьезные повреждения, а водителя выбросило на дорогу, сообщил Telegram-канал SHOT. По данным канала, взорванный автомобиль оформлен на кандидата исторических наук, бывшего пресс-секретаря экс-премьера Украины Николая Азарова, 72-летнего журналиста Сергея Заворотного. Его госпитализировали в тяжелом состоянии.
При этом сам Николай Азаров сообщил, что выясняет обстоятельства инцидента, который предположительно случился с его бывшим пресс-секретарем.
«Я пока ничего не знаю, кроме того, что вы знаете. Что взорвалась эта машина где-то в районе Чертаново. Он жив и, наверное, находится в госпитале», — приводит его слова ТАСС.
После взрыва Следственный комитет России возбудил уголовное дело.
ЧТО ПРОИЗОШЛО
Cообщения о взрыве на улице Кировоградской появились в СМИ в 10:44. По предварительным данным, взрыв произошел, когда автомобиль ехал по проезжей части. По данным Telegram-канала SHOT, мощным ударом вынесло двери с левой стороны машины. Осколки и куски резины, по словам очевидцев, были разбросаны по проезжей части. Первую помощь пострадавшему в результате подрыва попытались оказать прохожие. Как пишет SHOT, предположительно Сергей Заворотный получил осколочные ранения груди и спины, а также серьезную травму ног. Сейчас он находится в больнице.
Отмечается, что СВУ могло быть заложено под водительское сиденье. Оно сработало через несколько минут после того, как машина выехала со двора. Мощность взрывного устройства могла составить около 300 грамм, отмечает SHOT.
Сам Николай Азаров рассказал Life.ru., что новость о взрыве стала для него тяжелым известием. При этом он выразил уверенность, что к ЧП причастна Украина.
«Это 100% украинский след. 100%. Это очень неприятное, тяжелое известие для меня», — сказал Азаров. Также он назвал Заворотного одним из лучших специалистов по Украине.
ЧЕМ ИЗВЕСТЕН СЕРГЕЙ ЗАВОРОТНЫЙ
Сергей Заворотный – кандидат исторических наук, журналист. В 2009 году он занял пост секретаря и помощника Николая Азарова. В интервью 2019 года Заворотный отмечал, что занимал эту должность на протяжении пяти лет.
До этой должности он в течение 10 лет работал корреспондентом «Комсомольской правды» в странах Латинской Америки. Об этом свидетельствует его интервью федеральному агентству новостей в 2017 году.
В 2018 году он совместно с Алексеем Бердниковым выпустил книгу «Янукович сдал. Госдеп принял. Как Россия потеряла Украину. Записки советника Николая Азарова». Она вышла в издательстве «Книжный мир». В книге подробно разбираются события Евромайдана и кризиса 2014 года на Украине. Авторы приводили свидетельские показания участников событий с обеих сторон противостояния на площади Независимости, а также информацию от инсайдеров из высших эшелонов политических и силовых структур. Также книга содержит публикации украинской и зарубежной прессы, следственные и судебные документы.
Что касается самого Николая Азарова, то он дважды занимал пост премьер-министра Украины с 2010 по 2014 год. Является одним из основателей и бывшим членом и главой украинской «Партии регионов». Политик проводил пророссийскую политику, а после 2014 года живет и работает в России.
Напомним, что 12 ноября также был взорван автомобиль российского военнослужащего в Санкт-Петербурге в Пушкинском районе, он погиб. При этом подозреваемый в установке бомбы на автомобиль успел выехать из страны, писал РЕН ТВ.
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