СМИ: США и ЕС могут ввести антироссийские санкции с ограничением обмена валют

По данным агентства, санкции могут коснуться крупнейших российских банков и Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ). В число наиболее вероятных ограничений может войти конвертация рублей в доллары и другие иностранные валюты.

Bloomberg пишет, что самым радикальным решением США и ЕС был бы запрет на доступ России к системе межбанковских платежей SWIFT, однако это нанесло бы ущерб простым гражданам.

«Поэтому чиновники более склонны преследовать способность России конвертировать рубли в доллары, евро или британские фунты», — отмечает агентство.

Отмечается, что президенты РФ и США Владимир Путин и Джо Байден могут обсудить вопрос введения санкций в ходе грядущих переговоров, пишет РИА ФАН.

Ранее CNN сообщил, что Вашингтон рассматривает «широкий спектр» санкций против России. Ограничения могут затронуть «окружение Путина», энергетические компании, пишет Газета.ру. Кроме того, допускается отключение РФ от SWIFT.

