Песков: ВС РФ готовы приступить к разминированию Константиновки

Москва надеется, что инициатива президента РФ Владимира Путина по проведению гуманитарной миссии в Константиновке будет воплощена в жизнь. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Уиткофф и Кушнер поддержали идею Путина о гуманитарной миссии в Константиновке

«Инициатива... направлена на то, чтобы дать возможность 400 или 500 гражданским... уехать: кто захочет — уехать в сторону Украины, кто захочет — в сторону России», — отметил он.

Как пишет RT, представитель Кремля добавил, что для проведения гуманитарной миссии требуется разминировать все подъездные пути к населённому пункту. Российская армия готова приступить к выполнению данной задачи, на что ей потребуется пять дней.

Ранее Владимир Путин предложил организовать гуманитарную миссию из Константиновки по опыту Алешек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: стоп-кадр с видео
ТЕГИ:Гуманитарная ПомощьДНРДмитрий Песков

Горячие новости

Все новости

партнеры