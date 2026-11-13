Песков: ВС РФ готовы приступить к разминированию Константиновки

«Инициатива... направлена на то, чтобы дать возможность 400 или 500 гражданским... уехать: кто захочет — уехать в сторону Украины, кто захочет — в сторону России», — отметил он.

Как пишет RT, представитель Кремля добавил, что для проведения гуманитарной миссии требуется разминировать все подъездные пути к населённому пункту. Российская армия готова приступить к выполнению данной задачи, на что ей потребуется пять дней.

Ранее Владимир Путин предложил организовать гуманитарную миссию из Константиновки по опыту Алешек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».