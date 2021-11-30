Путин прокомментировал сообщения о войсках РФ на границе с Украиной
Еще в начале года говорили о вводе войск РФ на Украину, но этого не случилось. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе инвестиционного форума «Россия зовет!».
По его словам, никто не будет испытывать угроз, если наладить отношения между странами. Путин подчеркнул, что отношения нужно наладить, в том числе, и по созданию устойчивого справедливого развития и учета интересов в области безопасности.
Экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» заявлял, что Украина делает громкие заявления, рассчитывая на поддержку НАТО, однако и сама украинская армия стала сильнее с 2014 года.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru