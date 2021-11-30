Путин прокомментировал сообщения о войсках РФ на границе с Украиной

Еще в начале года говорили о вводе войск РФ на Украину, но этого не случилось. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе инвестиционного форума «Россия зовет!».

По его словам, никто не будет испытывать угроз, если наладить отношения между странами. Путин подчеркнул, что отношения нужно наладить, в том числе, и по созданию устойчивого справедливого развития и учета интересов в области безопасности.

Путин пообещал Украине ответ на размещение ударных комплексов, угрожающих Москве

Экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» заявлял, что Украина делает громкие заявления, рассчитывая на поддержку НАТО, однако и сама украинская армия стала сильнее с 2014 года.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

Фото: kremlin.ru
ТЕГИ:УкраинаВладимир Путин
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры