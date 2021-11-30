Путин прокомментировал сообщения о войсках РФ на границе с Украиной

Еще в начале года говорили о вводе войск РФ на Украину, но этого не случилось. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе инвестиционного форума «Россия зовет!».

По его словам, никто не будет испытывать угроз, если наладить отношения между странами. Путин подчеркнул, что отношения нужно наладить, в том числе, и по созданию устойчивого справедливого развития и учета интересов в области безопасности.