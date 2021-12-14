«Долги на войну»: Экс-министр экономики Украины объяснил провальный ВВП страны

Сергей Терехин отметил, что Украина стала последней в Европе по макроэкономическому показателю из-за миллиардных вложений в гражданскую оборону, которые разгоняют непотребительскую инфляцию. 

Правительство Украины на фоне продолжающейся гибридной войны вынуждено брать деньги в долг, что приводит к плачевным экономическим последствиям, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» бывший министр экономики Украины в правительстве Юлии Тимошенко Сергей Терехин.

Накануне экс-премьер страны, лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко во время выступления в Верховной раде заявила, что Украина впервые за годы независимости оказалась последней в Европе по валовому внутреннему продукту на душу населения.

«Да, мы нос в нос с Молдовой, это официальный ВВП. У нас по разным оценкам от 40 до 50 процентов - это тень, теневая экономика. В первую очередь это связано с энергетическими тарифами, а также с проседанием по металлургии в связи с этим ковидом, мировые стройки просели, а у нас это моноэкспортная позиция», - отметил Терехин.

По его словам, именно большие непотребительские затраты разгоняют инфляцию, так как государственные облигации активно покупаются местными банками, а не на внешних рынках.

Тимошенко: Украина стала последней в Европе по ВВП на душу населения
«Мы все-таки в состоянии гибридной войны, большие непотребительские затраты у нас – военка, много миллиардов идет на гражданскую оборону, правительство берет много в долг. Для того чтобы брать в долг, необходимо, чтобы кто-то покупал этот долг, а на внешних рынках особо не разгонишься с нашими еврооблигациями, приходится занимать внутри. Если занимать внутри, то понятно, что главный заемщик – это банки, которые через все эти процедуры покупают государственные облигации. Это приводит к большой непотребительской монетарной инфляции. Меньше тратить надо, но на Украине, как и в России, высокий уровень патернализма у народа, любят на халяву получить, структура кредитов в банках тоже плачевная, потому что там 80% портфеля кредитного – это как раз государственные бумаги, живая экономика не финансируется, потому что риски большие», - объяснил собеседник «Радиоточки НСН».

Ранее экономист Александр Хмелевский в беседе с украинской газетой «Факты» заявил, что угрозы со стороны политиков США отключить Россию от платежной системы SWIFT из-за якобы готовящегося вторжения на Украину не имеют реальной силы. Он напомнил, что такое решение может быть принято лишь совместным решением всех стран Евросоюза.

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Фото: facebook.com
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