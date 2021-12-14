«Долги на войну»: Экс-министр экономики Украины объяснил провальный ВВП страны

Правительство Украины на фоне продолжающейся гибридной войны вынуждено брать деньги в долг, что приводит к плачевным экономическим последствиям, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» бывший министр экономики Украины в правительстве Юлии Тимошенко Сергей Терехин.

Накануне экс-премьер страны, лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко во время выступления в Верховной раде заявила, что Украина впервые за годы независимости оказалась последней в Европе по валовому внутреннему продукту на душу населения.

«Да, мы нос в нос с Молдовой, это официальный ВВП. У нас по разным оценкам от 40 до 50 процентов - это тень, теневая экономика. В первую очередь это связано с энергетическими тарифами, а также с проседанием по металлургии в связи с этим ковидом, мировые стройки просели, а у нас это моноэкспортная позиция», - отметил Терехин.

По его словам, именно большие непотребительские затраты разгоняют инфляцию, так как государственные облигации активно покупаются местными банками, а не на внешних рынках.