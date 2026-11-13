«Самый главный вопрос в том, кто будет представлять Европу. И второй вопрос заключается в том, будет ли единое мнение и единая позиция. Я вижу минимум три группы внутри ЕС, которые по-разному видят будущее Украины и европейской безопасности. США толкают Европу туда, чтобы конструктивно участвовать в переговорах. Но пока вопрос, хочет ли Европа этот процесс замедлить или толкать вперед? Я думаю, что представители США уже объяснили европейцам, что у них не получится разговаривать на языке ультиматумов за столом переговоров», - отметил он.

Европейцы могут затягивать конфликт внутренними разногласиями, тогда это тупик.

«В любом случае это долгий процесс, это минимум год. Если все будет идти правильно, можно ждать какого-то решения следующей весной-летом. Для этого компромиссы должны быть со всех сторон. Европа должна сама решить внутренние разногласия, Россия не будет на это указывать, так как это внутреннее дело ЕС. Участие европейцев должно приблизить решение конфликта. Но если Европа продолжит свою политику, это будет тупик, они должны договариваться конструктивно», - заключил он.

Европу на мирных переговорах по урегулированию на Украине могут представить пять стран. Об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц.

