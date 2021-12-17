Кулеба: Санкции Запада против России могут касаться отключения от SWIFT

Готовящиеся западными партнерами Украины ограничительные меры в отношении России затронут торговлю, а также возможность отключения от SWIFT, сообщил CNBC глава внешнеполитического ведомства Украины Дмитрий Кулеба.

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По его словам, на Западе разрабатывают санкции против Москвы «на случай агрессии». «Насколько нам известно, в основном речь идет об экономических ограничениях торговли с РФ, инвестиций», — сообщил министр. Он также указал на ограничение банковских операций.

Кулеба подчеркнул, что Киев призывает партнеров ускорить разработку санкций против Москвы.

Ранее экономист Александр Хмелевский сообщил, что угрозы со стороны политиков США отключить Россию от платежной системы SWIFT из-за якобы готовящегося вторжения на Украину не имеют реальной силы. Исключить одного из участников системы невозможно по желанию одной сторон.

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ФОТО: Facebook / Dmytro Kuleba
ТЕГИ:СанкцииУкраина
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