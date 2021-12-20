СМИ: Байден поручил предотвратить «вторжение» России на Украину за четыре недели
Президент США Джо Байден отвел своей администрации четыре недели для предотвращения якобы планируемого «вторжения» России на Украину. Об этом сообщает CNN, ссылаясь на высокопоставленных чиновников.
По данным источника телеканала, действия американской администрации «хорошо рассчитаны». Однако Байден опасается повторения ошибок 2014 года, когда он занимал пост вице-президента, пишет «Свободная пресса». Американский лидер боится «повторения сценариев, когда Вашингтон был застигнут врасплох действиями России на Украине».
CNN отмечает, что США разрабатывает «подавляющие и немедленные» санкции в отношении России на случай возможных военных действий. Ограничения смогут нанести значительные издержки экономике РФ и ее финансовой системе.
В то же время ряд собеседников телеканала считают, что администрация США совершает ошибки, а Россия не воспринимает ее угрозы всерьез, пишет Газета.ру.
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