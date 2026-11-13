ВС России освободили Котовку в Харьковской области

Вооруженные силы России установили контроль над селом Котовка Харьковской области. Об этом заявило Минобороны.

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Территорию освободила группировка войск «Север», пишет RT.

«Подразделения... взяли под контроль населенный пункт Котовка», - указали в оборонном ведомстве.

Ранее армия России установила контроль над селом Воскресенка в Запорожской области.

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ФОТО: РИА Новости / Павел Лисицын
ТЕГИ:СпецоперацияВооруженные Силы РФМинобороны

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