Перенос центров обработки данных под землю не будет стоить кратно дороже строительства новых ЦОД на земле, заявил НСН директор Центра компетенций по импортозамещению в сфере информационно-коммуникационных технологий Илья Массух.

Ранее глава Минцифры России Максут Шадаев заявил, что дата-центрам в России стоит выбирать участки для размещения под землей, а не за границей. Выбирая между двумя вариантами: обустроить ЦОД под землёй или релоцироваться за границу, министр призвал «закапываться» и рекомендовал уже заняться этим. Массух отметил, что для подземного размещения подобной инфраструктуры готовые варианты уже есть.

«Действительно, при строительстве новых базовых или резервных ЦОДов рационально закапывать их под землю. Для резервирования на сегодня нужно не больше десятка таких центров, но и не меньше пяти. Причём нужно искать и подбирать для этого уже существующие объекты, например, заброшенные шахты или какие-нибудь промышленные предприятия, которых в центральной России достаточно. Причём не придётся много копать. Достаточно будет наладить электричество, воздух, охлаждение, перенести вычислительную инфраструктуру и хранилки, провести такелажные работы, всё благоустроить и подключиться», - уверен Массух.