Пора закапываться: Дата-центры уйдут под землю за несколько лет
Перенос ЦОДов под землю не сложен и не займёт много времени, заявил НСН Илья Массух.
Перенос центров обработки данных под землю не будет стоить кратно дороже строительства новых ЦОД на земле, заявил НСН директор Центра компетенций по импортозамещению в сфере информационно-коммуникационных технологий Илья Массух.
Ранее глава Минцифры России Максут Шадаев заявил, что дата-центрам в России стоит выбирать участки для размещения под землей, а не за границей. Выбирая между двумя вариантами: обустроить ЦОД под землёй или релоцироваться за границу, министр призвал «закапываться» и рекомендовал уже заняться этим. Массух отметил, что для подземного размещения подобной инфраструктуры готовые варианты уже есть.
«Действительно, при строительстве новых базовых или резервных ЦОДов рационально закапывать их под землю. Для резервирования на сегодня нужно не больше десятка таких центров, но и не меньше пяти. Причём нужно искать и подбирать для этого уже существующие объекты, например, заброшенные шахты или какие-нибудь промышленные предприятия, которых в центральной России достаточно. Причём не придётся много копать. Достаточно будет наладить электричество, воздух, охлаждение, перенести вычислительную инфраструктуру и хранилки, провести такелажные работы, всё благоустроить и подключиться», - уверен Массух.
Говоря о том, во сколько может обойтись программа по переносу ЦОДов под землю, собеседник НСН отметил, что стоимость подобного размещения может быть всего в два раза дороже, чем строительство наземного объекта.
«Такой опыт по строительству есть. Конечно всё зависит от мощности объекта, от кубатуры помещений и так далее. Для того, чтобы понять примерную стоимость, можно найти смету на строительство наземного защищенного и достаточно хорошо оборудованного ЦОДа и умножить её на два. Опять же, повторюсь, если найти уже существующий подземный объект, то можно уложиться чуть-чуть подешевле. А если говорить про сроки работ, то всё будет зависеть от госпрограммы или инвестиций какого-нибудь крупного строителя. Но в целом это займёт два-три года», - предположил Массух.
Ранее глава комитета по экспорту АРПП «Отечественный софт» Олег Кравчук рассказал НСН о том, что российские компании имеют резервные центры хранения информации уже сейчас, но создание масштабного бункера необходимо.
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