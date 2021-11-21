Кремль не исключает провокаций из-за публикаций о «подготовке вторжения на Украину»

Песков считает, что подобная истерика создается искусственно.

«Обвиняют в какой-то необычной военной активности на нашей территории те, кто пригнали свои вооружённые силы из-за океана. То есть Соединённые Штаты Америки. Ну это не совсем логично и не совсем прилично», — отметил пресс-секретарь президента РФ.

Ранее The Washington Post со ссылкой на источники сообщил, что официальные лица США и государств Европы якобы отмечают «возобновление наращивания численности российских войск рядом с украинской границей». На Западе эта ситуация вызвала «обеспокоенность, которая появилась в апреле».

