Кремль не исключает провокаций из-за публикаций о «подготовке вторжения на Украину»
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не исключает провокаций из-за сообщений в западных СМИ о подготовке «к вторжению на Украину». Об этом официальный представитель Кремля заявил в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».
Песков считает, что подобная истерика создается искусственно.
«Обвиняют в какой-то необычной военной активности на нашей территории те, кто пригнали свои вооружённые силы из-за океана. То есть Соединённые Штаты Америки. Ну это не совсем логично и не совсем прилично», — отметил пресс-секретарь президента РФ.
Ранее The Washington Post со ссылкой на источники сообщил, что официальные лица США и государств Европы якобы отмечают «возобновление наращивания численности российских войск рядом с украинской границей». На Западе эта ситуация вызвала «обеспокоенность, которая появилась в апреле».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru