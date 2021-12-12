Разведка Финляндии раскрыла сроки «вторжения» России на Украину
По данным командующего Оборонительными силами Финляндии генерала Тимо Кивинена, Россия якобы может напасть на Украину в ближайшие месяцы. Об этом сообщает Yle.
Как отмечают в финской разведке, Россия якобы стянула на границу с Украиной порядка 100 тысяч военных. По словам генерала, вторжение российской армии на украинскую территорию, по разведданным, якобы начнется уже в январе.
«Сейчас там (на границе России и Украины – прим. НСН) наблюдается исключительная концентрация войск», — подчеркнул Кивинен.
Заявления о предстоящем российском вторжении являются частью украинской и западной пропаганды, сказал экс-премьер ДНР, депутат Госдумы РФ Александр Бородай в пресс-центре НСН.
«Весь этот собачий бред - просто пропаганда. Я не могу сказать, что это исключительно украинская пропаганда. Очевидно, что это западная пропаганда тоже. Это такая типичная ситуация, когда вор, затесавшись в толпу, громче всех кричит «держи вора». Украинские власти именно сейчас кричат о российском вторжении, явно планируя провокации со своей стороны», - отметил Бородай.
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