Как отмечают в финской разведке, Россия якобы стянула на границу с Украиной порядка 100 тысяч военных. По словам генерала, вторжение российской армии на украинскую территорию, по разведданным, якобы начнется уже в январе.

«Сейчас там (на границе России и Украины – прим. НСН) наблюдается исключительная концентрация войск», — подчеркнул Кивинен.

Заявления о предстоящем российском вторжении являются частью украинской и западной пропаганды, сказал экс-премьер ДНР, депутат Госдумы РФ Александр Бородай в пресс-центре НСН.

«Весь этот собачий бред - просто пропаганда. Я не могу сказать, что это исключительно украинская пропаганда. Очевидно, что это западная пропаганда тоже. Это такая типичная ситуация, когда вор, затесавшись в толпу, громче всех кричит «держи вора». Украинские власти именно сейчас кричат о российском вторжении, явно планируя провокации со своей стороны», - отметил Бородай.

