Тимошенко: Украина стала последней в Европе по ВВП на душу населения

Украина впервые за годы независимости стала последней среди стран Европы по валовому внутреннему продукту (ВВП) на душу населения. Об этом в ходе выступления в Верховной раде заявила экс-премьер страны, лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко.

Эксперт заявил о незаинтересованности США в независимости Украины от России

«Мы с вами, дорогие друзья, в первый раз в истории независимой Украины вышли на последнее место на европейском континенте по ВВП на душу населения. Это означает, что мы уже за Молдавией по ВВП на душу населения», — цитирует политика «Свободная пресса».

Как отметила Тимошенко, на Украине отмечается колоссальная и непосильная для граждан инфляция, вызванная искусственно созданным энергетическим кризисом в стране. При этом, подчеркнула политик, зарплаты, пенсии и социальные выплаты не индексируются, пишет Газета.ру.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: Юлия Тимошенко // Сайт партии «Батьківщина»
ТЕГИ:ВВПЕвропаУкраинаЮлия Тимошенко
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры