Тимошенко: Украина стала последней в Европе по ВВП на душу населения

«Мы с вами, дорогие друзья, в первый раз в истории независимой Украины вышли на последнее место на европейском континенте по ВВП на душу населения. Это означает, что мы уже за Молдавией по ВВП на душу населения», — цитирует политика «Свободная пресса».

Как отметила Тимошенко, на Украине отмечается колоссальная и непосильная для граждан инфляция, вызванная искусственно созданным энергетическим кризисом в стране. При этом, подчеркнула политик, зарплаты, пенсии и социальные выплаты не индексируются, пишет Газета.ру.

