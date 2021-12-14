Тимошенко: Украина стала последней в Европе по ВВП на душу населения
Украина впервые за годы независимости стала последней среди стран Европы по валовому внутреннему продукту (ВВП) на душу населения. Об этом в ходе выступления в Верховной раде заявила экс-премьер страны, лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко.
«Мы с вами, дорогие друзья, в первый раз в истории независимой Украины вышли на последнее место на европейском континенте по ВВП на душу населения. Это означает, что мы уже за Молдавией по ВВП на душу населения», — цитирует политика «Свободная пресса».
Как отметила Тимошенко, на Украине отмечается колоссальная и непосильная для граждан инфляция, вызванная искусственно созданным энергетическим кризисом в стране. При этом, подчеркнула политик, зарплаты, пенсии и социальные выплаты не индексируются, пишет Газета.ру.
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