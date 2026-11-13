МЭА: Доходы России от поставок нефти в октябре выросли на $8,33 млрд

По данным специалистов, добыча сырья в РФ выросла на 210 тысяч баррелей в сутки и достигла 8,7 млн баррелей, пишет RT.

В октябре выручка Москвы от экспорта нефти и нефтепродуктов составила $21,15 млрд. Она выросла на $8,33 млрд год к году.

Ранее эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков заявил, что экспорт дизельного топлива позволит России получить прибыль и увеличить добычу нефти, сообщает «Радиоточка НСН».

