МЭА: Доходы России от поставок нефти в октябре выросли на $8,33 млрд
Доходы России от поставок нефти в октябре текущего года выросли более чем на $8 млрд в сравнении с показателями прошлого года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на отчет Международного энергетического агентства.
По данным специалистов, добыча сырья в РФ выросла на 210 тысяч баррелей в сутки и достигла 8,7 млн баррелей, пишет RT.
В октябре выручка Москвы от экспорта нефти и нефтепродуктов составила $21,15 млрд. Она выросла на $8,33 млрд год к году.
Ранее эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков заявил, что экспорт дизельного топлива позволит России получить прибыль и увеличить добычу нефти, сообщает «Радиоточка НСН».
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