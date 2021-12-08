За победу в выдуманной войне: На Украине предложили «Нобелевку» для Байдена
Украинский политолог рассказал НСН, что никакой реальной угрозы Украине со стороны России не было - западные союзники сами убедили в ней Киев ради своих целей.
Безопасности Украины ничего не угрожало, а встречу с президентом РФ Владимиром Путным его американский коллега Джо Байден использовал для поднятия своего рейтинга. Такое мнение в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» высказал украинский политолог Александр Семченко.
«Сначала была сформирована мнимая, выдуманная, виртуальная проблема, что Россия нападет на Украину. Потом появляется Байден, убеждает Россию и она не нападает. Сначала американцы с британцами рассказывали об этом, потом Украина в это поверила. Ситуация как в американском фильме "Хвост виляет собакой": у президента были проблемы с рейтингом – придумали войну, победили в ней, и президент побеждает на выборах. Безопасности Украины и так ничего не угрожало. А в виртуальной реальности, в которой все жили последние полтора месяца, итог такой, что Россия не нападает, все хорошо, мир во всем мире, а Байдена можно выдвигать на Нобелевскую премию мира», - пояснил политолог.
Накануне в ходе онлайн-встречи президент США Джо Байден пригрозил российскому коллеге Владимиру Путину санкциями в случае «вторжения» на Украину. Он заявил, что обеспокоен ситуацией в этой стране и призвал к дипломатическому урегулированию вопроса. Американский лидер, однако, так и не ответил Путину, вступит ли Украина в НАТО. Вместе с тем США убрали из проекта оборонного бюджета санкции против «Северного потока - 2». Меры, направленные против облигаций РФ и «окружения Путина», также не вошли в проект оборонного бюджета.
По мнению Семченко, переговоры Путина и Байдена на Украине вообще никак не отразятся.
«Итогом для Украины, если говорить в реальном измерении, вообще никакого нет. Власти Украины настаивают на своем членстве в НАТО, я не слышал, чтобы Байден подтвердил это. Пока что все ссылаются на слова Столтенберга (генеральный секретарь НАТО – прим. НСН) о том, что у России нет права вето в НАТО. А то, что санкции против "Северного потока-2" сняли, то никто этого даже и не заметил», - добавил украинский политолог.
Между тем, есть мнение, что США поступили бестактно, исключив санкции против «Северного потока-2» из оборонного бюджета. Об этом написал в Telegram депутат украинской Рады от пропрезидентской партии «Слуга народа» Максим Бужанский.
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