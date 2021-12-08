За победу в выдуманной войне: На Украине предложили «Нобелевку» для Байдена

Безопасности Украины ничего не угрожало, а встречу с президентом РФ Владимиром Путным его американский коллега Джо Байден использовал для поднятия своего рейтинга. Такое мнение в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» высказал украинский политолог Александр Семченко.

«Сначала была сформирована мнимая, выдуманная, виртуальная проблема, что Россия нападет на Украину. Потом появляется Байден, убеждает Россию и она не нападает. Сначала американцы с британцами рассказывали об этом, потом Украина в это поверила. Ситуация как в американском фильме "Хвост виляет собакой": у президента были проблемы с рейтингом – придумали войну, победили в ней, и президент побеждает на выборах. Безопасности Украины и так ничего не угрожало. А в виртуальной реальности, в которой все жили последние полтора месяца, итог такой, что Россия не нападает, все хорошо, мир во всем мире, а Байдена можно выдвигать на Нобелевскую премию мира», - пояснил политолог.