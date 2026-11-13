Экс-депутат Рады допустил, что целью взрыва авто в Москве мог быть Азаров
Целью взрыва автомобиля политолога и журналиста Сергея Заворотного, бывшего пресс-секретаря экс-премьера Украины Николая Азарова, мог быть бывший глава украинского правительства. Об этом заявил экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник в беседе с Life.ru.
Ранее стало известно, что Заворотный пострадал в результате взрыва машины в Москве, его доставили в больницу.
Как отметил Олейник, следствию необходимо установить, был ли целью атаки именно политолог.
«Все-таки он был помощником Николая Яновича. Может быть, целью был сам Азаров? Надо, чтобы следствие внесло ясность в это дело», - указал бывший депутат.
Олейник поделился, что тесно сотрудничал с Заворотным на Украине, они занимались политическими проектами, выступали за развитие отношений с Россией, встречались с политиками из Европы. По мнению экс-депутата, нападение могло быть направлено как против эксперта, так и на запугивание его единомышленников. Олейник подозревает в причастности к ЧП спецслужбы Украины.
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