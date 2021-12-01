Псаки: США будет без колебаний вводить санкции против РФ из-за Украины

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США будут без колебаний вводить санкции против РФ в случае эскалации напряженности на границе с Украиной. Об этом сообщает РИА Новости.

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По словам Псаки, США находятся на связи как с РФ, так и с Украиной по ситуации на границе. Она также отметила, что власти намерены использовать любой набор средств, в том числе экономические ограничения.

Кроме того, представитель Белого дома добавила, что в настоящее время США обсуждают ситуацию на российско-украинской границе с партнерами.

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Фото: en.wikipedia.org/wiki/Jen_Psaki
ТЕГИ:Санкции СШАСША
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