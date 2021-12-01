Псаки: США будет без колебаний вводить санкции против РФ из-за Украины

По словам Псаки, США находятся на связи как с РФ, так и с Украиной по ситуации на границе. Она также отметила, что власти намерены использовать любой набор средств, в том числе экономические ограничения.



Кроме того, представитель Белого дома добавила, что в настоящее время США обсуждают ситуацию на российско-украинской границе с партнерами.

