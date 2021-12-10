«Собачий бред»: Бородай о подготовке вторжения России на Украину

Заявления о предстоящем российском вторжении являются частью украинкой и западной пропаганды, заявил экс-премьер ДНР, депутат Госдумы РФ Александр Бородай в пресс-центре НСН.

«Весь этот собачий бред просто пропаганда. Я не могу сказать, что это исключительно украинская пропаганда. Очевидно, что это западная пропаганда тоже. Это такая типичная ситуация, когда вор, затесавшись в толпу, громче всех кричит «держи вора». Украинские власти именно сейчас кричат о российском вторжении, явно планируя провокации со своей стороны», - отметил Бородай.

Накануне прошли переговоры президента России Владимира Путина и президента США Джо Байдена. Их главной темой стал конфликт на Украине и наращивание российских войск близ ее границы. При этом украинский политолог Александр Семченко в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отметил, что безопасности Украины ничего не угрожало, а встречу с президентом РФ Владимиром Путным его американский коллега Джо Байден использовал для поднятия своего рейтинга.

