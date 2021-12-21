«Лакомый кусочек»: Калининградская область оказалась в эпицентре новой «холодной войны»

Министерство транспорта Литвы предложило наложить санкции на продукцию, импортируемую, закупаемую или следующую транзитом прямо или косвенно из Белоруссии. В МИД РФ заявили, что это может затронуть обеспечение Калининградской области и Россия не оставит это без внимания.

«Я очень переживаю, что слышны какие-то инициативы ограничить транзит белорусских товаров через территорию Литвы. И прошу у всех помощи. Вообще-то, есть Калининград. И помимо того, что через нас что-то может проходить транзитом, мы, вообще-то, и белорусские товары потребляем – продукты, стройматериалы и не только», - сказал Алиханов.

Между тем, в НАТО и на Украине опасаются, что РФ может захватить Сувалкский коридор (участок польско-литовской границы) при помощи скопившихся в Белоруссии мигрантов меньше, чем за два часа и отрезать Латвию, Литву и Эстонию от других стран альянса.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявлял, что Россия «исследует границы дозволенного» и хочет «разделить Европу». В свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что литовская антироссийская политика не может остаться без последствий.

Тем временем президент Литвы Гитанас Науседа, лидер Польши Анджей Дуда и глава Украины Владимир Зеленский призвали Запад ужесточить санкции в отношении России из-за «продолжающейся агрессии против Украины».

Как заявлял военный историк Евгений Норин беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», Россия и НАТО продолжат «целиться друг в друга ракетами».