«Лакомый кусочек»: Калининградская область оказалась в эпицентре новой «холодной войны»
Российский регион может сыграть решающую роль в потенциально возможном военном противостоянии, а пока соседи придумывают, как его заблокировать.
Губернатор Калининграда Антон Алиханов 21 декабря заявил, что обеспокоен инициативой Литвы ограничить транзит грузов из Белоруссии, так как Калининград потребляет белорусские продукты. По его словам, в возможном решении Литвы есть угроза не только для продовольственной, но и для экономической безопасности региона.
Министерство транспорта Литвы предложило наложить санкции на продукцию, импортируемую, закупаемую или следующую транзитом прямо или косвенно из Белоруссии. В МИД РФ заявили, что это может затронуть обеспечение Калининградской области и Россия не оставит это без внимания.
«Я очень переживаю, что слышны какие-то инициативы ограничить транзит белорусских товаров через территорию Литвы. И прошу у всех помощи. Вообще-то, есть Калининград. И помимо того, что через нас что-то может проходить транзитом, мы, вообще-то, и белорусские товары потребляем – продукты, стройматериалы и не только», - сказал Алиханов.
Между тем, в НАТО и на Украине опасаются, что РФ может захватить Сувалкский коридор (участок польско-литовской границы) при помощи скопившихся в Белоруссии мигрантов меньше, чем за два часа и отрезать Латвию, Литву и Эстонию от других стран альянса.
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявлял, что Россия «исследует границы дозволенного» и хочет «разделить Европу». В свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что литовская антироссийская политика не может остаться без последствий.
Тем временем президент Литвы Гитанас Науседа, лидер Польши Анджей Дуда и глава Украины Владимир Зеленский призвали Запад ужесточить санкции в отношении России из-за «продолжающейся агрессии против Украины».
Как заявлял военный историк Евгений Норин беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», Россия и НАТО продолжат «целиться друг в друга ракетами».
«Будет ослабленная версия холодной войны – будем показывать друг другу дулю, демонстративно целиться друг у друга ракетами, но на практике ракеты никуда не полетят. Большая война в Европе никому не нужна – ни нам, ни им, и все это понимают. Но если вдруг кто-то ее начнет готовить, это все будет очень заметно. Пока эшелоны с боеприпасами в сторону Гродно и Бреста не едут, можно расслабиться. Все эти разговоры про то, что завтра в поход и завтра война, – войны не будет, но демонстративных жестов будет сколько угодно», - сказал Норин.
В свою очередь бывший командующий сухопутными войсками Польши, генерал Вальдемар Скшипчак заявлял, что в Калининградской области дислоцируются основные силы Балтийского флота и войска Калининградского оборонительного района. Они, в случае военного конфликта, обеспечат перевес в регионе на море и в воздухе, блокируют переброску войск НАТО, которые находятся в Прибалтике, по суше, морю и воздуху. Бывший военачальник отвел от двух до четырех суток на захват российскими войсками стран Балтии. Далее, по его мнению, бои перейдут на южную часть Балтийского моря и в направлении польского побережья.
Ранее Александр Шерин - тогда первый зампред комитета Госдумы по обороне - в эфире НСН успокоил тревогу советника президента США по нацбезопасности Роберта О’Брайена, который назвал Калининград «кинжалом в сердце Европы» со стороны России.
«Конечно, то, что у нас (России – прим. НСН) есть такой регион как Калининград, во многом остужает пыл тех политиков и тех ястребов, которые периодически заявляют о необходимости Россию проучить, поставить на место. Калининград не является «кинжалом». Он не вчера у России появился. Все претензии – к Суворову (Александру, русскому полководцу XVIII века – прим. НСН). Калининград – наша историческая территория, которая много лет входит в состав России», - сказал эксперт.
Заместитель главы комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин в беседе с НСН пояснил, для чего иностранные эксперты создают сценарии невероятных военных кампаний НАТО.
«Калининград – лакомый кусочек для стран блока НАТО, потому что существует как обособленная территория нашей страны и прямое соединение с Россией возможно только по воздуху. Отсюда и рождаются невероятные фантазии в головах экспертов. Их измышления служат для лоббирования интересов военно-промышленного комплекса США и других стран НАТО, а также для поддержания образа России в качестве внешнего врага», - сказал парламентарий.
Американский военный специалист Себастьян Роблин подчеркивал, что ракеты дальнего действия, запущенные в случае конфликта России и НАТО из Калининградской области, будут представлять «болезненную занозу в боку Альянса».
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