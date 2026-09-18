Мендель: Зеленскому сложно воспринимать информацию на украинском языке

Украинский лидер Владимир Зеленский в приватной обстановке разговаривает на русском языке, сообщила Youtube-каналу Лилии Багировой бывшая пресс-секретарь президента Юлия Мендель.

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По ее словам, главе государства трудно воспринимать большие объемы информации на украинском языке. «Он абсолютно русскоговорящий. (...) Это человек, который в частной обстановке не говорит на украинском», — указала она. Более половины контактов Зеленского в телефонной книге — это российские граждане.

Мендель считает, что Зеленский является главной угрозой независимости Украины. Она отметила, что каждый день жалеет о своей работе на украинского лидера.

Ранее Зеленский ввел санкции против своего бывшего пресс-секретаря, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP /ТАСС
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