Захарова предупредила Литву о последствиях из-за антироссийской политики

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что литовская антироссийская политика не может остаться без последствий. Комментарий Захаровой приводится на сайте МИД РФ.

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Таким образом, представитель МИД отреагировала на антироссийские собрания на территории Литвы, одно из которых имело место в начале декабря. Захарова отметила, что эти акции поддерживаются правительством, а среди участников был, в частности, замминистра иностранных дел страны Мантас Адоменас.

По словам Захаровой, дипломат агитировал российских оппозиционеров на создание «очагов сопротивления». Она назвала такое поведение политика неприемлемым.

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ФОТО: МИД РФ/РИА Новости
ТЕГИ:ЛитваМария Захарова
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