Захарова предупредила Литву о последствиях из-за антироссийской политики
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что литовская антироссийская политика не может остаться без последствий. Комментарий Захаровой приводится на сайте МИД РФ.
Таким образом, представитель МИД отреагировала на антироссийские собрания на территории Литвы, одно из которых имело место в начале декабря. Захарова отметила, что эти акции поддерживаются правительством, а среди участников был, в частности, замминистра иностранных дел страны Мантас Адоменас.
По словам Захаровой, дипломат агитировал российских оппозиционеров на создание «очагов сопротивления». Она назвала такое поведение политика неприемлемым.
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