Захарова предупредила Литву о последствиях из-за антироссийской политики

Таким образом, представитель МИД отреагировала на антироссийские собрания на территории Литвы, одно из которых имело место в начале декабря. Захарова отметила, что эти акции поддерживаются правительством, а среди участников был, в частности, замминистра иностранных дел страны Мантас Адоменас.

По словам Захаровой, дипломат агитировал российских оппозиционеров на создание «очагов сопротивления». Она назвала такое поведение политика неприемлемым.

