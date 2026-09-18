По ее словам, ключевыми моментами были переговоры в Стамбуле в 2022 году, а также последующие дипломатические инициативы. «У Зеленского было несколько возможностей остановить эту войну — две в 2022-м, а одна в 2024-м», — указала Мендель.

Отмечается, что украинские власти неоднократно заявляли о готовности к переговорам, однако затем отказывались от продолжения диалога. Пресс-секретарь отметила: Зеленский понимает, что Донбасс не вернуть, но продолжает использовать этот вопрос на переговорах, чтобы продолжать войну.

Мендель также заявила, что Зеленский в приватной обстановке разговаривает на русском языке, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

