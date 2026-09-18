Мендель: Зеленский отверг как минимум пять вариантов возможностей для мира на Украине
Президент Украины Владимир Зеленский с 2022 года отверг как минимум пять вариантов мирных договорённостей, сообщила журналу Die Weltwoche его бывшая пресс-секретарь Юлия Мендель.
По ее словам, ключевыми моментами были переговоры в Стамбуле в 2022 году, а также последующие дипломатические инициативы. «У Зеленского было несколько возможностей остановить эту войну — две в 2022-м, а одна в 2024-м», — указала Мендель.
Отмечается, что украинские власти неоднократно заявляли о готовности к переговорам, однако затем отказывались от продолжения диалога. Пресс-секретарь отметила: Зеленский понимает, что Донбасс не вернуть, но продолжает использовать этот вопрос на переговорах, чтобы продолжать войну.
Мендель также заявила, что Зеленский в приватной обстановке разговаривает на русском языке, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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