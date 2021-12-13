«Показывать дули»: Россия и НАТО продолжат мериться ракетами, но войны не будет
Евгений Норин сказал НСН, что можно расслабиться, пока российские военные эшелоны не едут в сторону Гродно и Бреста.
Отношения России и НАТО в обозримом будущем не улучшатся, однако большой войны в Европе не будет, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» военный историк Евгений Норин.
Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что, если НАТО и США не отреагируют на требование России о гарантиях безопасности, последует военный ответ и новый виток конфронтации.
«Между Россией и НАТО сейчас проходит обмен демонстративными жестами. Я бы не придавал чрезмерного значения этому заявлению, потому что наши и натовские политики обмениваются заявлениями регулярно. Россия занимается попытками обозначить зону своего влияния и своих интересов, и красные линии, которые НАТО не следует пересекать. При этом НАТО полагает, что на самом деле никаких красных черт не существует. Этот «тяни-толкай» будет в каком-то смысле продолжаться вечно. Напряженность между Россией и НАТО не удастся нивелировать в долгосрочной перспективе. Набор взаимных комплексов и опасений огромен и у тех, и у других, но это не перейдет в состояние войны, обмена ядерными ударами и каких-то крупномасштабных операций не будет», - сказал Норин.
При этом он выразил уверенность, что Россия и НАТО продолжат «целиться друг в друга ракетами».
«Однозначно, меры будут приниматься. Какие-нибудь ракеты в Калининграде разместят, потому что оттуда можно много докуда достать, это вызовет нервную реакцию на той стороне, и все будут при деле – военные по обе стороны жестяного занавеса смогут выбивать себе новые бюджеты на новые игрушки, а политики будут кормить избирателей разговорами об агрессивном соседе. Будет ослабленная версия холодной войны – будем показывать друг другу дулю, демонстративно целиться друг у друга ракетами, но на практике ракеты никуда не полетят. Большая война в Европе никому не нужна – ни нам, ни им, и все это понимают. Но если вдруг кто-то ее начнет готовить, это все будет очень заметно. Пока эшелоны с боеприпасами в сторону Гродно и Бреста не едут, можно расслабиться. Все эти разговоры про то, что завтра в поход и завтра война, – войны не будет, но демонстративных жестов будет сколько угодно», - отметил военный историк.
Норин также указал, что может привести к эскалации ситуации на Украине.
«Даже про Украину я бы не сказал, что прямо завтра существует вероятность эскалации конфликта, только если в Киеве не придет к власти какой-то вообще невменяемый человек и произойдет что-то запредельное», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».
Первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Вячеслав Никонов говорил НСН в начале декабря, что США проводят «антироссийский месячник», нагнетая обстановку на украинской границе и продвигая на этом фоне инфраструктуру НАТО ближе к России.
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