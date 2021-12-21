В Калининграде насторожились желанием Литвы ограничить транзит грузов из Белоруссии

Он попросил помощи, отметив, что такая ситуация отрицательно скажется на регионе, так как в Калининграде потребляют белорусские продукты. По его словам, это приведет к угрозе, как для продовольственной, так и для экономической безопасности региона.

Ранее в Минтранспорте Литвы предложили ввести санкции против продукции, импортируемой, закупаемой или следующей транзитом прямо или косвенно из Белоруссии. В МИД РФ подчеркнули, что это может повлиять на обеспечение Калининградской области, поэтому Россия не оставит это без внимания.