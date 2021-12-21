В Калининграде насторожились желанием Литвы ограничить транзит грузов из Белоруссии

Инициатива Литвы ограничить транзит грузов из Белоруссии вызывает беспокойство. Об этом сообщает информационное агентство РИА Новости со ссылкой на калининградского губернатора Антона Алиханова.

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Он попросил помощи, отметив, что такая ситуация отрицательно скажется на регионе, так как в Калининграде потребляют белорусские продукты. По его словам, это приведет к угрозе, как для продовольственной, так и для экономической безопасности региона.

Ранее в Минтранспорте Литвы предложили ввести санкции против продукции, импортируемой, закупаемой или следующей транзитом прямо или косвенно из Белоруссии. В МИД РФ подчеркнули, что это может повлиять на обеспечение Калининградской области, поэтому Россия не оставит это без внимания.

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ФОТО: pixabay.com
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