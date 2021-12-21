В Калининграде насторожились желанием Литвы ограничить транзит грузов из Белоруссии
Инициатива Литвы ограничить транзит грузов из Белоруссии вызывает беспокойство. Об этом сообщает информационное агентство РИА Новости со ссылкой на калининградского губернатора Антона Алиханова.
Он попросил помощи, отметив, что такая ситуация отрицательно скажется на регионе, так как в Калининграде потребляют белорусские продукты. По его словам, это приведет к угрозе, как для продовольственной, так и для экономической безопасности региона.
Ранее в Минтранспорте Литвы предложили ввести санкции против продукции, импортируемой, закупаемой или следующей транзитом прямо или косвенно из Белоруссии. В МИД РФ подчеркнули, что это может повлиять на обеспечение Калининградской области, поэтому Россия не оставит это без внимания.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
10,2 млн+27 022 / сут.
Умерли
298 тыс.+1 019 / сут.
Выздоровели
9,0 млн+30 059 / сут.
- В Калининграде насторожились желанием Литвы ограничить транзит грузов из Белоруссии
- Песков оценил успешность применения российской вакцины в мире
- Центр «Вектор» опубликовал фото омикрон-штамма
- В ОНФ рассказали о главной уловке мошенников перед Новым годом
- МВФ выделил Молдавии $84 млн
- Иммунолог назвал «фирменные» симптомы омикрон-штамма
- Минцифры: Кремль рассмотрит проект указа об электронных паспортах
- Глава Кузбасса попал в ДТП по пути на встречу с семьями погибших на «Листвяжной»
- СМИ: в США умер первый пациент с «омикроном»
- Заведено дело против инженера после ЧП на шахте в Кузбассе
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru