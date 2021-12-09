Литва готова платить мигрантам по 1000 евро за возвращение на родину

Власти Литы объявили о готовности выплачивать нелегальным мигрантам по тысяче евро за добровольное возвращение домой. Об этом сообщает AFP.

Эстония укрепила проволокой часть границы с РФ

Ранее эта сумма составляла 300 евро. Отмечается также, что мигрантам будут оплачены билеты на самолет.

На рубежах Белоруссии со странами Евросоюза – Польшей, Латвией и Литвой собралось несколько тысяч мигрантов с целью попасть в страны ЕС. Военные силой пресекают любые попытки нелегальных переселенцев из стран Ближнего Востока, Афганистана и Пакистана, а также государств Африки проникнуть на территорию страны. В Евросоюзе обвиняют Минск в миграционном кризисе.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

Фото: gpk.gov.by
ТЕГИ:ЛитваМигранты
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры