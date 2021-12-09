Литва готова платить мигрантам по 1000 евро за возвращение на родину
Власти Литы объявили о готовности выплачивать нелегальным мигрантам по тысяче евро за добровольное возвращение домой. Об этом сообщает AFP.
Ранее эта сумма составляла 300 евро. Отмечается также, что мигрантам будут оплачены билеты на самолет.
На рубежах Белоруссии со странами Евросоюза – Польшей, Латвией и Литвой собралось несколько тысяч мигрантов с целью попасть в страны ЕС. Военные силой пресекают любые попытки нелегальных переселенцев из стран Ближнего Востока, Афганистана и Пакистана, а также государств Африки проникнуть на территорию страны. В Евросоюзе обвиняют Минск в миграционном кризисе.
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