Глава Бундесвера призвал немцев готовиться к войне с Россией
Генеральный инспектор Бундесвера Карстен Бройер заявил, что Германия должна готовить к обороне не только армию, но и всё общество, сообщает Bild.
По его словам, вооруженным силам ФРГ нужны солдаты и технологии. «Россия учится. Они копируют и адаптируются. Они внедряют инновации против наших сильных сторон и обходя их», - указал Бройер.
«Тот, кто сегодня лидирует, завтра может оказаться аутсайдером», - отметил генеральный инспектор.
Ранее стало известно, что больницы в Германии готовят к потенциальной масштабной войне, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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