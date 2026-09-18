Глава Бундесвера призвал немцев готовиться к войне с Россией

Генеральный инспектор Бундесвера Карстен Бройер заявил, что Германия должна готовить к обороне не только армию, но и всё общество, сообщает Bild.

Глава Donaustahl заявил, что Германия и РФ «находятся в состоянии войны»

По его словам, вооруженным силам ФРГ нужны солдаты и технологии. «Россия учится. Они копируют и адаптируются. Они внедряют инновации против наших сильных сторон и обходя их», - указал Бройер.

«Тот, кто сегодня лидирует, завтра может оказаться аутсайдером», - отметил генеральный инспектор.

Ранее стало известно, что больницы в Германии готовят к потенциальной масштабной войне, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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